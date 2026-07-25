Cayó el último de “Los atrevidos”, la banda de adolescentes que robaba autos en el AMBA

Así fue la detención del adolescente

La Policía de la Ciudad detuvo en Avellaneda al último miembro prófugo de la banda de menores de edad conocida como “Los Atrevidos”, dedicada al robo de autos en distintos lugares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El sospechoso, un adolescente de 17 años, cuenta con 12 causas abiertas entre 2024 y 2026, que incluyen robos agravados por el uso de arma de fuego y en banda, todos cometidos en el sur de la Capital Federal.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la captura fue realizada por personal de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC 4), que seguía la pista del robo de una camioneta Jeep Renegade ocurrido el 30 de abril. En ese hecho, una mujer fue interceptada a punta de pistola al salir de una carnicería ubicada en la calle Arzobispo Espinosa al 1500 en la ciudad de Buenos Aires. Los delincuentes la obligaron a descender del vehículo y se lo llevaron.

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Los primeros cuatro adolescentes implicados fueron arrestados tras ocho allanamientos realizados en Avellaneda, realizado en conjunto con la Policía bonaerense. Las investigaciones posteriores permitieron localizar al último integrante en la calle Montaño al 500, en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde fue sorprendido en la vía pública al salir de su domicilio.

El joven de 17 años luego de la detención

El joven quedó a disposición del Juzgado Nacional de Menores N° 5, a cargo del juez Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 13 de Amalia Fontinovo, que ordenó su traslado al Instituto Inchausti.

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La banda tenía como modalidad robar vehículos tanto en los barrios del sur de la Ciudad como en algunas localidades bonaerenses, para luego llevarlos a Dock Sud, donde eran desmantelados.

Modus operandi y reconstrucción del robo

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima y el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia privada y de la Ciudad de Buenos Aires. Las fuentes consultadas por este medio detallaron que los asaltantes aguardaban en la entrada de una vivienda cercana al comercio donde ingresó la mujer, mientras otros integrantes permanecían atentos para interceptarla.

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El menor se fotografiaba con armas y luego publicaba las imágenes en las redes sociales

Una vez que la víctima subió a su vehículo, fue abordada bajo amenaza con arma de fuego. Los ladrones la obligaron a salir y huyeron en la camioneta.

Durante las pesquisas, los efectivos detectaron un perfil de Instagram donde los menores de edad publicaron un video a bordo del Jeep Renegade robado. En la grabación, los cinco adolescentes celebraban el hecho con mensajes como “Arriba Los Atrevidos”, “jueves de Jeep”y diversos emojis de tréboles y ninjas.

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En el curso de la investigación, la Policía identificó los posibles domicilios de los sospechosos, lo que llevó a la realización de ocho procedimientos simultáneos en Avellaneda. Estos operativos fueron ejecutados por la DIC 4, la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Una de las imágenes que posteaba la banda en Instagram

Además del Juzgado Nacional de Menores, intervinieron el Juzgado de Garantías del Joven 1, el Fuero de Responsabilidad Penal y Juvenil 3 del Departamento Judicial de Avellaneda y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 55, a cargo de César Augusto Troncoso.

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La imputación fue por robo agravado por haberse cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, y por haberse perpetrado en lugar poblado y en banda.