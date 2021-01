Fue el niño tierno de Chiquititas, desplegó erotismo en el teatro y es la revelación del año: Cachete Sierra, el finalista del Cantando 2020

Agustín Sierra, el más elegido por el público del Cantando 2020 (@cachetesierra)

Es multifacético. Actor de raza. Tiene 30 años y 22 de carrera. Y trabaja para distintos públicos: por las tardes, lo vemos en Floricienta (2004/2005) cuando interpretaba a un niño intelectual; en las noches lo escuchamos en el Cantando 2020, certamen en el que lo tiene como una figura revelación, y también lo vemos en su faceta más sensual en Sex Virtual.

Sus diversos trabajos, convirtieron a Agustín Sierra en la figura del momento. “No lo esperaba”, admitió el actor en una entrevista con Teleshow . “En un momento donde no hay mucho trabajo, yo estoy teniendo un año muy movido, gracias a Dios”, destacó haciendo referencia a la difícil situación que vive la industria durante la pandemia del coronavirus.

“Nos ayudó mucho que estén repitiendo Floricienta, también hay gente que vio Sex presencial y siguió en lo virtual, y con el Cantando 2020 alcancé el punto máximo de exposición. Me arriesgué, porque nunca había cantado en vivo. Pero lo ve todo el país, y si no es en vivo, a través de las redes sociales. El conjunto de esas tres cosas hace que hoy se hable tanto de mí”, analizó el actor que está en la final del certamen gracias al apoyo del público y esta noche competirá por el primer puesto contra Ángela Leiva y Brian Lanzelotta.

Pasaron más de 20 años entre su debut en televisión hasta su nuevo desafío en teatro con "Sex"

Por su parte, reconoció que sus cambios físicos llaman la atención. Si bien hace rato dejó de ser el niño que debutó en Chiquititas cuando tenía 8 años, la exposición que tuvo este año sorprendió a más de uno. “Ahora llego a todos los públicos. Me pasa incluso con las madres de mis amigos que ya me conocían pero ahora que me ven en el Cantando 2020 me aman. Es un momento muy lindo. Hay que saber agradecerlo y disfrutarlo”.

Hijo de Beto -que falleció durante la cuarentena- y María -que está “en modo fan”- Agustín es el menor de tres hermanos. Los mayores, Paula -que vive en Nueva Zelanda- y Roberto están sorprendidos por la evolución del actor en el certamen de canto. “Dicen que soy un cara rota, que no tengo vergüenza. Pero también ven el crecimiento. Dejé de ser un perro que duele al oído”, se sinceró sobre su performance en el Cantando 2020. “Ellos me ayudan a seguir siendo el mismo, con los valores de siempre, a ser normal. Porque si te la creés después la caída es muy fuerte”.

Antes de que comience a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el actor vivía en Capital Federal, pero luego de la muerte de su padre, se instaló junto a su madre en Pilar para acompañarla. Y cuando empezó su participación en el Cantando 2020 decidió mudarse a otra casa dentro del mismo barrio cerrado.

De esa forma, preservaba la salud de María, ya que él iba a estar en contacto con otras personas en la pista del certamen. “La veo de lejos, a la distancia”, contó quien vive junto a su perra Marta, una Staffordshire Bull Terrier de tres años que en las últimas semanas también adquirió popularidad en la pista del certamen, a donde fue junto al actor.

Agustín junto a su mascota (Instagram)

Agustín está soltero. Tuvo dos novias en su vida y sostuvo que es muy cauto a la hora de conocer a alguien. Y agregó que gracias a la popularidad que alcanzó en los últimas meses recibe todo tipo de mensajes en las redes sociales. “Hay una respuesta muy linda del público. Siempre son mensajes de aliento y buena onda”, contó quien tiene casi un millón de seguidores y agregó que también recibe invitaciones para salir o a conocerse en persona. “Las ganas de conocer gente nueva siempre están, pero lo tomo muy tranquilo”.

Y realizó una suerte de denuncia pública sobre las política de privacidad de Instagram. “Si alguien me manda un mensaje pero tiene la cuenta privada, yo debería poder ver sus fotos. ¡Que lo habiliten! No es justo que ella sí vea mi perfil pero que yo le tenga que enviar solicitud para conocerla”, propuso.

Agustín Sierra, la revelación del año

Durante la entrevista, Agustín recordó a Nacho Pérez Alzamendi, el personaje que interpretaba en Casi Ángeles y que formaba parte de la banda Man. A propósito de dicha participación, sus ex compañeros de elenco lo alientan: “No ganaste La Bestia Pop -certamen de música dentro de la ficción- pero vas a ganar el Cantando”.

“Me han halagado por el crecimiento que tuve desde que arranqué Más allá del puntaje y las críticas del jurado, ellos son muy sinceros conmigo y valoran los cambios”, agregó.

Agustín Sierra e Inbal Comedi, en el Cantando 2020 (Crédito: Jorge Luengo/LaFlia)

Agustín -que siempre habla en plural “porque las decisiones laborales no las tomo solo, sino en familia o con mi representante y mi mejor amigo”- recordó que, en un principio, dudó en aceptar la convocatoria al certamen que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito. “¿Qué voy a hacer ahí? Me van a matar, me van a hacer memes. Era demasiada exposición”, analizó por ese entonces.

“Era un mundo nuevo. Una herramienta que no manejo, canto muy mal. Además, veníamos de pasar muchas cosas personales y no sabía cuán entero estaba para recibir críticas sin que me influyera”, explicó el actor sobre el análisis que hizo junto a su entorno antes de responderle a la producción de LaFlia.

La familia Sierra en diciembre de 2019. La última Navidad que pasaron junto a Beto, el padre del actor

“Después me dí cuenta que el gran pánico era personal y escénico. Empecé a tapar los no y las dudas y solo me quedaba el miedo de hacer el ridículo. ‘Siempre me hubiera gustado cantar, tener una banda. Me llegó la oportunidad, no hay laburo, la exposición me puede ayudar’, pensé. Y me dije a mi mismo: ‘Andá y superá el miedo’”. Y acá está, causando furor en el Cantando 2020.

“La última palabra la tiene la gente y confiamos en eso. Si fuera por el jurado ya nos hubiéramos ido. Soy precavido, pero ojalá lo ganemos. Vamos a darlo todo”, concluyó Agustín Sierra, que esta noche busca la consagración.

