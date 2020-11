Laurita Fernández publicó la primera foto con Nico Cabré luego de su reconciliación

Nico y Laurita apostaron nuevamente al amor

Donde hubo fuego, cenizas quedan. Este popular refrán describe a la perfección el vínculo entre Laurita Fernández y Nico Cabré, quienes se dieron una segunda oportunidad, tras permanecer distanciados durante cuatro meses. La bailarina y el actor mantuvieron un perfil bajo al anunciar su reconciliación, pero ahora ella publicó una foto romántica de ambos a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Resumen del finde”, escribió la conductora del Cantando 2020 en la red social en la que tiene más de cuatro millones de seguidores. Hasta el momento, el posteo recibió más de 200 mil likes. De esta manera, queda más que claro que la pareja está pasando por un excelente momento en la relación.

La primera foto después de la reconciliación de Nico Cabré y Laurita Fernández

Laurita y Nico blanquearon su romance en septiembre de 2018. Se conocieron en abril de ese año trabajando en el espectáculo Sugar, cuando ella se había incorporado para reemplazar a Griselda Siciliani. La pareja confesó que el noviazgo comenzó meses más tarde, cuando él ya había decidido dejarle su lugar en la obra a Vico D’Alessandro, para dedicarse de lleno a las grabaciones de la ficción Mi hermano es un clon.

“Nos conocimos trabajando. Hay una parte en donde ya nos conocemos y hasta somos más parecidos trabajando que en la personalidad. Encajamos muy bien, tenemos criterios muy similares. Sí era un miedo al principio: “Uy, vamos a estar compartiendo mucho”. Teníamos miedo de que afecte la relación. Pero todo lo contrario, a mí me potencia: hacer esta obra me enamora todos los días más de él, terminamos como enamorándonos cada función”, había declarado Laurita durante una nota con Teleshow en diciembre de 2019.

Ese año, habían protagonizado el espectáculo Departamento de soltero en la calle Corrientes y luego hicieron esa obra durante la temporada de verano en Mar del Plata. Ahí comenzaron los primeros roces y los rumores de separación trascendieron cuando Fernández se fue de vacaciones sola a Nueva York. Al regresar, comenzó la cuarentena y ella se refugió en la casa de Pilar del actor, cuando en su departamento se rompió un caño.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré, en "Departamento de soltero" (Foto: Verónica Guerman)

Al poco tiempo, la bailarina regresó a su vivienda, con la excusa de que ya se habían realizado los arreglos. Sin embargo, no tardó en blanquear la verdad: con Cabré habían puesto un punto final en la relación amorosa. Fue por videollamada, porque “no quedaba otra manera”.

“Este distanciamiento tiene que ver con nosotros, con que estábamos desencontrados -relató Laura-. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa”.

“Dijimos que antes de empezar a discutir lo mejor era tomar una distancia. Quizás si hubiésemos seguido, hubiésemos empezado a discutir. Y esas cosas desgastan la relación”, agregó al poco tiempo de distanciarse. Si bien no pudo definir “un motivo” por el cual decidieron separarse, planteó sus dudas sobre si afectó la convivencia del verano en Mar del Plata. “Quizás si no hubiésemos pasado tanto tiempo juntos no nos separábamos. O por ahí no. Quizás tiene que ver con la personalidad de cada uno. Estar tanto tiempos juntos en el verano tiene sus cosas. Sobre el final de la temporada ya teníamos más diferencias en cosas que no estábamos de acuerdo”, consideró.

Más allá de la pelea, ellos siguieron hablando y estando en contacto. Todavía quedaba mucho amor entre ambos y poco a poco pudieron resolver sus diferencias. Los enfrentamientos quedaron en el pasado y ahora ambos disfrutan de esta relación. ¿Se animarán a casarse y a formar una familia? Por el momento, resta esperar...

