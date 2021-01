Cinthia Fernández contestó la carta documento de Matías Defederico: “Lo que pide es ridículo e ilógico”

Cinthia Fernández le contestó la carta documento a Defederico

La novela entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sumó un nuevo capítulo. La bailarina y el futbolista nunca lograron tener una buena relación luego de su separación a comienzos de 2018, por estos días la disputa se corrió más allá de los medios y se libró en el ámbito legal.

Cinthia está furiosa por el reclamo económico que le realiza el padre de sus tres hijas, que actualmente está sin trabajo: le exige el pago del alquiler de la casa en la que vive con las pequeñas Charis, Francesca y Bella. Durante su participación el martes en Los ángeles de la mañana (El Trece), la panelista contó detalles de la carta documento que recibió del jugador de fútbol: “No lo entiendo, así como él pide el alquiler, yo le pido que por favor cumpla con la cuota alimentaria, con pagar la educación de las hijas, con vestirlas, con darles de comer y pagarles el entretenimiento”.

Esta mañana, la bailarina actualizó la situación en el ciclo del canal de Constitución. A pedido del conductor Ángel de Brito, Cinthia contó que había contestado la carta documento del futbolista. “Es un bajón perder el tiempo, ir, hacer la cola, la carta documento, esas son las cosas que digo: ¿Para qué?”, comentó la angelita con resignación.

CInthia Fernández, Matías Defederico y sus tres hijas

“¿No te llamó en el medio para hablar del tema?”, preguntó de Brito. “No, simplemente me dijo que las pasaba a buscar el jueves”, respondió Fernández, que se limitó a responderle un “ok”. Donde fue más explícita, fue en el contenido de su propia carta documento: “Le contesté que era improcedente lo que pedía... para traducirlo en palabras nuestras, que era ridículo e ilógico porque es algo que tiene firmado; y tenga o no firmado es una cuestión moral que no podés pedirle el alquiler a la madre de tus hijas, que las cría”, señaló Cinthia con dureza.

“Ni a palos le vas a pagar un alquiler”, afirmó de Brito, aunque la actriz estableció sus condiciones: “Yo te expliqué cuándo. Cuando él pague toda la cuota alimentaria, cuando él pague todo lo que le corresponda, el colegio, las vistas, cuando sea un gran padre, ahí recién, quizás, le pago el alquiler”, finalizó Cinthia.

La polémica había estallado durante el programa del martes, cuando de Brito leyó un extracto de la carta documento que le mandó Defederico a Fernández: “Intimo a usted para que en el plazo de 48 horas me abone en concepto de canon locativo la suma de 25 mil pesos por mes, calculado sobre un total de 100 mil pesos de acuerdo a los valores del mercado y correspondiente al 25% del total del arrendamiento, ya que en dicho domicilio convive con nuestras hijas, menores de edad”.

La bronca de Cinthia Fernández por la carta documento de Matías Defederico

Con total indignación la bailarina aclaró que su ex pareja firmó un acuerdo en el que se estableció que ella y sus hijas iban a vivir en esa propiedad hasta que Francesca, de 6 años, cumpla la mayoría de edad. También acordaron el pago de la cuota alimentaria y de la obra social de todas. Según explicó Cinthia, su ex no cumple con sus obligaciones y por este motivo tiene una enorme deuda, por lo que le pesa un “embargo de 1 millón y medio de pesos”.

Durante su enojo, la angelita volvió a apuntar contra su ex pareja, a quien instó a buscar un empelo para poder afrontar su cuota de gastos. “Lo único que le voy a decir es que con los dos deditos que escribió o tipeó la carta, use esos deditos para buscar trabajo, hace dos días rechazó una oferta de Ecuador que le pagan en dólares, entonces podría cumplir con la cuota alimentaria”, cerró una enfurecida Cinthia Fernández.

