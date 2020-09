Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico: “En vez de reírme me preocuparía por buscar más laburo"

Cinthia Fernández y Matías Defederico

Hace tan solo dos semanas, Cinthia Fernández y Matías Defederico vivieron un divertido momento en televisión. Entre risas y entretenidos comentarios, la bailarina y el futbolista parecía que habían logrado superar los problemas legales que mantienen desde que se divorciaron. El principal motivo suele ser la cuota alimentaria y la manutención de sus tres hijas: Charis y Bella, y Francesca.

¿Qué pasó desde aquel desopilante ida y vuelta entre la ex pareja? Este viernes Cinthia repudió la actitud del padre de sus hijas al ponerle “me gusta” a comentario en su contra en Twitter. Ocurre que el próximo 21 de septiembre, según sus propias palabras, la bailarina será “desempleada” ya que dejará de formar parte del panel de El show del problema, el ciclo que conduce Nicolás Magaldi por El Nueve.

VER TAMBIÉN Desplante al aire: Cinthia Fernández se cruzó con Nicolás Magaldi luego de una broma fuera de lugar del sonidista

Y Ulises Jaitt escribió en sus redes sociales su opinión sobre el accionar de la panelista al contar públicamente que finalizó dicho contrato laboral. “Siempre Cinthia Fernández llora que se queda sin trabajo, por algo será. Igual, tiene un Instagram que no para de facturar y un ex que le pasa plata para sus hijas. No se pasa ninguna necesidad", consideró el conductor radial. "Trabajo no tiene la gente que depende del IFE para comer y que no tiene canjes”, agregó.

El mensaje de Ulises Jaitt al que reaccionó Matías Defederico

Hasta ahí, Cinthia no se había manifestado. Sin embargo, cuando notó que entre los likes de dicho tuit figuraba el de su ex, no pudo contener su furia y se descargó en la misma red social. “¡Al padre de mis hijas le voy a contestar clarito y al pie! -comenzó- Dejá de hacerte el canchero porque deberías estar agradecido que mantengo a mis hijas por casi-completo, porque con lo que vos ‘podes dar’, que no es lo que firmaste, tenés una ejecución de deuda en la cuota alimentaria”, aseguró.

“Así que, en vez de reírme, me preocuparía por buscar más laburo para cumplir con los derechos de las hijas que tenemos en común”, continuó Cinthia Fernánez contra Matías Defederico, que hasta antes de que comenzara la pandemia se desempeñaba como mediocampista en el Club Agropecuario Argentino, de Carlos Casares.

Luego, indicó que su ex marido debería ser “más agradecido”. “Y de paso, si podés, un poco más buen hombre”, siguió en su cuenta de Twitter -red social en la que tiene casi dos millones de seguidores- y se corrigió en el mismo mensaje: “Un hombre, mejor dicho”.

“Ah, una cosita más, Matías Defederico”, enfatizó Cinthia y agregó: “No des ‘me gusta’ como si fuera un logro darme la cuota alimentaria (que me das 1/3). Es tu obligación, papi. Sos el padre”.

Por último, indicó que su abogado, Bernardo Beccar Varela, lleva los trámites de la ejecución de deuda -"pueden pedírsela a él para averiguar cuánto debe"- y que ella prefiere que la causa siga su curso legal. “Yo, calladita. No pelotudeando en Twitter. Así que, a ser más hombre y agradecido”, concluyó Cinthia Fernández en su dura respuesta contra su ex, Matías Defederico.

Los mensajes de Cinthia Fernández contra Matías Defederico

SEGUÍ LEYENDO

Desplante al aire: Cinthia Fernández se cruzó con Nicolás Magaldi luego de una broma fuera del lugar del sonidista

Brenda Asnicar se cansó de los haters que critican su cuerpo y empezó a “escrachar a la gente inmunda”

Leonardo DiCaprio con su novia argentina en la playa, Sarah Jessica Parker de compras y el nuevo look de Ariel Winter: celebrities en un click

Mirtha Legrand, entre el dolor por no ver a su familia y el regreso a la televisión: “Analizamos que Juana conduzca los sábados y yo, los domingos”