La furia de Cinthia Fernández contra la producción de Mentiras Inteligentes tras el escándalo con Fede Bal

Presunta desvinculación de Fede Bal, renuncia de Cinthia Fernández y desmentidas: aún sin estrenar, la obra Mentiras Inteligentes ya tuvo todos los ingredientes para considerarse el primer escándalo del verano.

Todo comenzó cuando el martes por la mañana, Cinthia Fernández en Los Ángeles de la Mañana contó que el elenco y la producción de la obra Mentiras Inteligentes estaban enojados con Fede Bal por haber asistido a una fiesta de Fin de Año la madrugada del 1° de enero. Es que la bailarina mantiene cuidados extremos por la pandemia del coronavirus, ya que una de sus tres hijas es de riesgo porque tiene problemas respiratorios y por ese motivo manifestó su furia por la actitud de su compañero. Además, también deslizó la posibilidad de que el actor fuera desvinculado de la obra e incluso agregó que estaban buscando un reemplazo.

Tras estos dichos, Fede Bal salió a aclarar la situación en Intrusos. “No me bajaron de ninguna obra, yo tengo constante diálogo con Alberto –el productor–, la verdad es que elijo creer que fue una desconexión o una mala información, no creo que sean tan mala leche de decir cosas que no son para generar un escandalete de verano”. Y añadió: “El elenco no está enojado conmigo, me llamaron hace 20 minutos, hablé con todos y está todo bien, incluso Cinthia me llamó y está todo bien”. Por otra parte, también desmintió esa supuesta fiesta de Fin de Año que había organizado y aseguro que el hisopado que se hizo su novia dio negativo.

Incluso, Arnaldo André y Marta González, los otros protagonistas de la obra, confesaron a Teleshow que la relación con Fede está bien y que “si hubo algún malentendido lograron recomponerlo cuando pudieron hablar y aclarar la situación”.

Horas más tarde, el periodista Adrián Pallares confirmó en Twitter la noticia sobre la renuncia de Cinthia a la obra: “Urgente: renunció Cinthia Fernández al espectáculo #Mentirasinteligentes. Siguen Federico Bal, Marta González y Arnaldo André. Se busca un reemplazo. Mucho enojo en la producción con lo sucedido”.

Adrián Pallares confirmó la renuncia de Cinthia Fernández a Mentiras Inteligentes

Tras todos estos entredichos, finalmente la ex de Matías Defederico aclaró la situación hoy en el programa de Ángel De Brito. “Sí, es verdad. Ayer a la tarde renuncié por dos motivos, uno fue por miedo. Pasaron cosas que me hicieron asustar, mis hijas son de riesgo y yo tengo que ir a trabajar, pero me tengo que cuidar”, expresó la angelita. Y continuó: “Cuando salgo del programa, la producción me llamó y me acusaron puntualmente de haber dicho que Federico quedó afuera de la obra”. Molesta, ella afirmó: ”Nadie fue frontal con Fede. A mí, el día anterior, cuando se decía que Sofía tenía covid y esa noche, paralelamente cuando yo estaba ensayando, llamaron a Cachete Sierra, nos dijeron que no digamos nada que Fede iba a ser reemplazado y yo acá no dije nada”.

En medio de la posible renuncia de Cinthia, quien sonaba como reemplazo era Lula Rosenthal, la compañera de Miguel Ángel Rodríguez en el Cantando 2020, a quien entrevistaron en LAM para conocer su versión: “Me llamaron para tantearme, pero ya me dijeron que Cinthia volvió, así que Cinthia, me dejaste sin trabajo”, dijo entre risas.

En esa línea, Cinthia acaró: “Yo renuncio para no verme envuelta en un lío en el que yo no tengo nada que ver, yo no hice algo incorrecto. Yo no hice una fiesta, me cuido, y entiendo lo que le pasó a Fede. Los chats estaban circulando por todos los periodistas. En el momento en que me voy del grupo me pareció poco profesional por parte de la producción que le digan a Pallares que me fui del grupo. Antes de levantar el teléfono para decirle a Adrián, levantá el teléfono para decirme por qué te vas”. Y reveló: “Estoy en la obra porque me pidieron disculpas por todo el mal manejo”.

Tras estas declaraciones, un usuario de Twitter le escribió: “Alta movida de prensa. Hace 2 días tienen a todos los programas hablando de esta obra”, a lo que ella respondió: “Coincido para mí fue una movida de prensa de parte de la producción metiéndonos a nosotros en el medio”.

Por otra parte, la mamá de Bella, Charis y Francesca se manifestó sobre la presencia del padre de sus hijas en una supuesta fiesta clandestina. “Estuvo el fin de semana en una fiesta, que es un boliche al aire libre. Por suerte tengo cagadas del otro lado (por Matías) porque si no, esto (por lo de Mentiras Inteligentes) también me traería problemas”, señaló.

“¿Tu ex te hizo problemas por lo de Bal?”, le consultó el conductor. “Es un problema porque yo le restringí el tema de los días desde aquella vez de la festichorra... . Yo de verdad cuido a las nenas y me puedo contagiar en el supermercado, pero tengo la conciencia tranquila de que me cuidé”, le respondió Fernández al periodista.





