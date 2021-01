La furia de Cinthia Fernández con Matías Defederico por el reclamo sobre la casa en la que vive: “Tengo que dejar a las nenas e irme”

Sigue la guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

Cinthia Fernández nunca logró tener una buena relación con Matías Defederico luego de su separación. Y ahora la bailarina está furiosa por un reclamo económico que le realiza el padre de sus tres hijas que actualmente está sin trabajo: le exige el pago del alquiler de la casa en la que vive con las pequeñas Charis, Francesca y Bella.

En el ciclo Los Ángeles de Mañana, la panelista contó detalles de la carta documento que recibió del jugador de fútbol: “No lo entiendo, así como él pide el alquiler, yo le pido que por favor cumpla con la cuota alimentaria, con pagar la educación de las hijas, con vestirlas, con darles de comer y pagarles el entretenimiento”.

El conductor Ángel de Brito leyó un extracto de la carta documento que le mandó Defederico: “Intimo a usted para que en el plazo de 48 horas me abone en concepto de canon locativo la suma de 25 mil pesos por mes, calculado sobre un total de 100 mil pesos de acuerdo a los valores del mercado y correspondiente al 25% del total del arrendamiento, ya que en dicho domicilio convive con nuestras hijas, menores de edad”.

La furia de Cinthia contra el reclamo del padre de sus hijas (Video: LAM, El Trece)

Con total indignación la bailarina aseguró: “Aparentemente tengo que dejar las nenas e irme”. Luego aclaró que su ex pareja firmó un acuerdo en el que se estableció que ella y sus hijas iban a vivir en esa propiedad hasta que Francesca, de 6 años, cumpla la mayoría de edad. También acordaron el pago de la cuota alimentaria y de la obra social de todas. Según explicó Cinthia su ex no cumple con sus obligaciones y por este motivo tiene una enorme deuda, por lo que le pesa un “embargo de 1 millón y medio de pesos”.

Cinthia Fernández está en conflicto constante con el padre de sus tres hijas

Furiosa y mirando a cámara, Cinthia le mandó un mensaje a Matías: “Lo único que le voy a decir es que con los dos deditos que escribió o tipeó la carta, use esos deditos para buscar trabajo, hace dos días rechazó una oferta de Ecuador que le pagan en dólares, entonces podría cumplir con la cuota alimentaria. Eligió no irse, entonces que busque trabajo. Usa los deditos para hacer un currículum y buscar trabajo. Usa los deditos para ocuparte de cosas como las nenas, de buscar los libros, todavía estoy esperando que me pague los uniformes”.

Luego, manifestó: “Mantengo mi casa y siempre fue así. Jamás te pedí un peso. En vez de estas ridiculeces, ocupate realmente de usar los deditos y buscar una psicóloga para construir una relación como padre, porque eso es lo que estás rompiendo, tenés mucho que perder... Y así con esos deditos que tenés los huevos de escribir la carta, usa el home banking para los derechos de tus hijas, lo que te corresponde y firmaste, nadie te obligó”.

En el ciclo también estaba como invitado su abogado, César Carozza, quien aseguró que Defederico puede hacer este reclamo económico: “Está contemplado dentro del Código, hay un artículo 444 que dice que aquel ex cónyuge que salió de la casa podría pedir (dinero). Cada situación que se da está acompañada por un combo... El código lo prevé, no es contradictorio con el acuerdo. En el contexto general de esa causa es un todo, pero yo no lo hubiera pedido”.

Por último, Fernández recordó el mal momento que pasó cuando ellos eran pareja: “No me rompas más las pelotas, porque ya me colmaste la paciencia... Demasiadas cosas me aguanté, estando en pareja. Te elegí yo, pero hoy tengo la opción y no quiero tener de aguantarte las cosas. Fui a parir sola cuando estabas enfiestado con 758 mil minas. Fui la cornuda más grande del mundo. Me lo banqué yo, pero ahora ya no me banco más nada. Sufrí acoso de tus amantes...”.





