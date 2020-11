El enojo de Cinthia Fernández porque Matías Defederico sale con una amiga suya: “Venía a tomar mate y hablábamos de mi divorcio”

Un nuevo conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

Cinthia Fernández y Matías Defederico no tienen un buen vínculo y suelen tener enfrentamientos por la crianza de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. Ahora la bailarina y panelista de El Trece reveló que el jugador de fútbol está en pareja con Agustina, con quien ella tenía una amistad porque sus hijas van al mismo colegio.

“No sólo la conozco. Era amiga, venía a mi casa a tomar mate. He hablado mil veces con ella del divorcio. La hija de ella es la mejor amiga de mis hijas. Es tremendo. No entiendo cómo fue, porque él no va nunca al colegio”, dijo en el ciclo Los Ángeles de la Mañana.

Además, Fernández señaló que ella empezó a sospechar de la relación desde antes de que arrancara la cuarentena por algunas actitudes que tuvo Agustina, quien nunca le blanqueó el romance. “Un día estaba en mi casa, que fue cuando yo empecé a sospechar. Ella estaba tomando mate, pero se puso nerviosa porque estaba medio tole tole con el marido...”, explicó en diálogo con Ángel de Brito.

Cinthia Fernández, enojada con Matías Defederico (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

La participante del Cantando 2020 se dio cuenta por un comentario que le hizo una de sus hijas: “Ella estaba preocupada diciendo que perdió la alianza. A la semana viene una de mis hijas y me dice que Agustina estaba bañándose en la ducha del papá porque se le rompió el agua... Ahí empecé a atar cabos. Ella vive en el mismo barrio, pero imaginate que siendo setenta mamás, tenía una justo enfrente. Ahí dije: ‘Pará’. Levanté el teléfono para preguntarle (a Matías) porque, más allá de que no me importe con quién sale, nuestras hijas son amigas”.

Más tarde, Cinthia explicó que pensó que el romance no era cierto y desestimó el tema, ya que le habían llegado unas fotos de Defederico con otra mujer. Sin embargo, otra vez su hija le hizo un comentario llamativo: ”Capaz era cierto que se había ido a bañar... Pero el lunes viene la nena y me dice que durmió en la cama del padre con fulanita. Mi reacción fue explicarle que es la nueva novia de papá, pero ella me dijo que no, que era la mamá de su amiguita. No me interesa si es una relación seria la que tienen. No le da la cabeza. A ninguno de los dos. Con mis hijas ya se manejaron mal, ya meterlas en la cama sin explicarles que estaban formando pareja”.

Más tarde, la panelista aseguró que tuvo una charla con las pequeñas para explicarles bien que Matías y Agustina estaban en pareja para que entendieran bien la situación. “Me molestó el manejo con mi hija. Yo charlé con ellas. No me hicieron preguntas, pero yo les expliqué que pasaba. Me llamó el ex marido de ella y me dijo: ‘Qué vergüenza lo de nuestros ex’. Ellos están hace 1 año”, finalizó.





