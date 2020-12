La angustia de Cinthia Fernández por el accidente que sufrió su hija: “El padre la subió a un monopatín para adultos”

La angustia de Cinthia Fernández por el accidente que sufrió su hija (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Esta Navidad quedará marcada para siempre en la memoria de Cinthia Fernández, no solo por el año tan particular por la pandemia del coronavirus que afectó a todo el mundo, sino también por haberse llevado un gran susto a raíz de un accidente que sufrió una de sus mellizas al caerse de un monopatín eléctrico. Según su testimonio, la pequeña está dolorida, con fuertes golpes en la zona de su espalda, y culpó al padre de la pequeña, Matías Defederico, por haberla subido a ese medio de transporte.

En Los Ángeles de la Mañana, programa en el que trabaja como panelista, Cinthia reveló que pasará una Nochebuena acompañada por sus tres hijas y sus seres queridos, pero aseguró que está muy “angustiada” porque el miércoles una de sus pequeñas se accidentó mientras se encontraba con su padre. No especificó cuál de ellas fue la protagonistas del hecho, pero dijo que tiene siete años, por lo tanto se trata de Charis o Bella, las mellizas nacidas en 2013.

“Mi hija está en carne viva. Se cayó del monopatín eléctrico, que la subió el padre. Una idea genial -contó Cinthia, con ironía-. Decí que tenía obra social… No era un monopatín de niños, era de adultos. Estoy re angustiada, pasé una noche re fea porque ella está en carne viva”.

Respecto a cómo se encuentra de salud su hija, señaló: “Por el COVID, me dijeron que espere y observe que no vomite ni nada. No dormí en toda la noche… Ella tiene un globo en la cabeza por los golpes. En la espalda está en carne viva por eso no puede dormir. Hay que ver cómo reacciona el cuerpo…”

Cinthia Fernández y sus hijas (Foto: Instagram)

“Voy a pasar una hermosa Navidad… Ayer ella me decía ‘fue culpa del monopatín, fue culpa mía, no fue culpa de mi papá’. Y después me decía: ‘Mamá, me duele todo’. Está en carne viva en la espalda, el cuello, la parte de abajo de los codos y la cabeza’. Le puse una gasa e imaginate que no puedo ni bañarla. Estoy estresadísima. Me angustia pensar qué podría haber pasado…”

Ante la consulta de Ángel de Brito, conductor del ciclo, sobre la reacción de Matías Defederico ante semejante situación, la panelista se limitó a responder: “¿El padre qué me va a decir? Agradecer que tiene obra social…”

Cabe recordar que recientemente Cinthia denunció a través de su cuenta en Twitter que Defederico “dejó sin obra social” tanto a ella como a las tres hijas que tienen en común. En la publicación adjuntó también la captura del mail que le envió el departamento de cobranzas de la prestadora de salud en la que le decían que no se había acreditado el pago del mes.

Una imagen reciente de Matías Defederico con sus pequeñas (Foto: Instagram)

Luego, en Los Ángeles de la Mañana, la ex participante del Bailando contó: “Me sacó la obra social. Hoy amanecí con el comunicado de que no la pagaron y tengo que hacer todo un tramiterío para pasarlo a mi tarjeta. A todas nos sacó la obra social. Como si algo faltara… Pero no importa, me romperé más el traste y seguiré laburando. Pero es el derecho de mis hijas”.

Cinthia fue criticada por exponer situaciones de la intimidad de su familia. Por ese motivo, a través de las stories de su cuenta en Instagram manifestó: “Ayer (Defederico) subió una fotito ‘¡ay, qué bueno, la graduación de mi hija chiquita!’ Que agradezca que la ley lo avala y que todavía las pueda ir a buscar al colegio porque, lamentablemente, en este país si vos no pagás la manutención, los alimentos de tus hijos, no pasa nada y podés ir a buscarlos al colegio, seguir viéndolos. Es cruel, porque vos podés subir la fotito a Instagram y está buenísimo, pero el colegio lo pago yo”.

