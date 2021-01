Cinthia Fernández renunció a la obra por el escándalo con Fede Bal, volvió, y un día más tarde se quedó afuera: ya tiene reemplazo

La bronca de Cinthia Fernández con Fede Bal (Video: "LAM", El Trece)

El tiempo vendrá a determinar cuánto hubo de mentiras en todo esto: quién faltó a la verdad, quién la sostuvo hasta las últimas consecuencias. Y también servirá para esclarecer cuáles decisiones resultaron inteligentes; porque también las habrá desacertadas, inoportunas, impropias. Ocurre que en estos días la obra Mentiras inteligentes se enredó en una polémica que partió de su propio elenco –casi sin ningún trascendido en la prensa– por el accionar de dos protagonistas: Cinthia Fernández y Fede Bal. Y la consecuencia es la que nadie hubiera querido: uno se quedó afuera de la obra que se montará en el Lola Membrives. Y es ella.

El martes Cinthia contó en LAM –donde se desempeña como panelista– que los productores se habían enojado con el hijo de Carmen Barbieri por haber asistido a una fiesta de Año Nuevo en la madrugada del 1 de enero. Ese mismo enojo la embargó a la propia actriz, quien extrema los cuidados para evitar contagiarse de coronavirus por una razón vital: una de sus tres hijas es de riesgo porque tiene problemas respiratorios. Y remató su intervención afirmando que la continuidad de Federico corría peligro.

Horas después, y mientras estaba a la espera del hisopado –le dio negativo–, el actor desmentía a su por entonces compañera. “Elijo creer que fue una desconexión o una mala información. No creo que sean tan mala leche de decir cosas que no son para generar un escandalete de verano”, sostuvo, en diálogo con Intrusos. “El elenco no está enojado conmigo. Me llamaron, hablé con todos y está todo bien. Incluso Cinthia me llamó, y está todo bien”. Pero esto no era así: algo se había roto con la bailarina. Arnaldo André y Marta González respaldaron a Bal, y la grieta entre los artistas se profundizó.

El afiche de "Mentiras inteligentes" que ya no será: Cinthia no subirá a las tablas del Lola Membrives

La ex esposa de Matías Defederico decidió renunciar de manera intempestiva a la obra, cuyo estreno está previsto para el 14 de enero en la cartelera porteña. El productor Alberto Raimundo consideró que su dimisión se dio de una “forma desprolija”. Y comenzó a buscar reemplazo: la actriz Laura Cymer y Lula Rosenthal, compañera de Miguel Ángel Rodríguez en el Cantando 2020, surgieron de inmediato entre las candidatas.

En este juego de idas y vueltas, de declaraciones cruzadas, afirmaciones y desmentidas, Cinthia acordó su continuidad con la producción. La tregua no se extendió más allá de unas horas: este viernes, apenas tres días después de iniciado el escándalo, se produjo su desvinculación “de común acuerdo” –según pudo saber Teleshow – con Alberto Raimundo.

Lula Rosenthal junto a Miguel Ángel Rodríguez, en una gala del "Cantando 2020" (Foto: LaFlia / Negro Luengo)

Aquella primera renuncia sirvió para acelerar los tiempos y evitar imprevistos. Así fue como esta misma tarde Lula Rosenthal, quien ya mantenía un vínculo laboral con la producción, compartirá ensayo por primera vez con Fede Bal (hacía esta misma comedia en Mar del Plata diez meses atrás cuando fue diagnosticado de cáncer), Arnaldo André y Marta González.

¿Quién mintió? ¿Cinthia al hablar de enojo, Fede al asegurar que estaba “todo bien” con cada uno de los integrantes? ¿Cuál fue la decisión inteligente? ¿Renunciar un día, confirmarlo al otro? ¿Asistir a una fiesta? Solo el tiempo colocará todo en su lugar. El 14 de enero, por lo pronto, se lo dará a Lula Rosenthal, en la ubicación que hasta ayer nomás le correspondía a la panelista.

Fede Bal en "Mentiras inteligentes": la protagonizó la temporada pasada en Mar del Plata, con Mica Vázquez en el papel que ahora iba a ser de Cinthia Fernández

