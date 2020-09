Claudio Rissi presentó a su joven novia, con quien pasa la cuarentena en Chaco

Claudio Rissi y su pareja, Natalia Ojeda

El 2020 es un año particular para muchos. Para todos, en verdad. La pandemia del coronavirus obligó a cambiar los planes de todo el mundo. Hubo que acostumbrarse a usar tapabocas, alcohol en gel y a intentar convivir con el virus, a la espera de que salga una vacuna.

Para Claudio Rissi no fue la excepción. Si “en marzo no llegaba esta cagada” -como definió al COVID-19-, su presente laboral sería otro. Este año debía filmar la cuarta temporada de El Marginal, ficción que protagoniza junto a Nicolás Furtado y en la que interpreta a Mario Borges. Sin embargo, la emergencia sanitaria frenó todos los proyectos de la industria y el unitario de Underground se pospuso para el 2021.

VER TAMBIÉN Cuáles son los protocolos que Telemundo aplicó en Miami para retomar las grabaciones de las ficciones y que podrían usarse con “El Marginal 4″

“Estamos trabajando arduamente en la escritura del guión y está quedando fantástico. Después de leer algunos libros, le dije a Sebastián (Ortega) que, sin duda, es la mejor temporada que se ha hecho. Son increíbles las vueltas de tuerca que le dieron a cada capítulo. Te quedas sin respirar... Es la producción más grande de todas las temporadas. En volumen, en número de actores, de extras. Con lo cual, vamos a tener que ser muy creativos si para enero la pandemia continúa y tendremos que grabar en ese contexto”, sostuvo Marcos Santana -presidente de Telemundo, empresa que adquirió Underground- en diálogo con Teleshow sobre El Marginal 4, que comenzaría a filmarse en enero del 2021.

En una entrevista que brindó en julio pasado, Claudio Rissi contó cómo vive la cuarentena en Resistencia, Chaco, junto a su joven pareja Natalia Ojeda, su hijo y un perro. “(Ahora) estaría en Buenos Aires filmando, lejos de mi novia, extrañándola pero laburando, poniendo la energía donde me gusta ponerla”, indicó el actor que también habló del cambio de hábito.

VER TAMBIÉN Claudio Rissi: “Voy a pasar un año sin trabajar, condenado por esta m...”

Comenzó a preparar comida casera y realizar una caminata diaria de 45 minutos. “Había bajado cuatro kilos en diez días. Paré con el morfi, paré con el escabio, de lunes a viernes hago mi dieta tranquilo, no me muero de hambre; como de todo, pero la mitad de lo que comía, y me muevo el 80% más de lo que me movía, cuando antes no me movía. Y ya no tengo que subir los pies arriba de una silla para atarme los cordones; era un bochorno”.

El actor y su pareja en Resistencia, Chaco

Claudio Rissi quedó viudo en 2014. Tiempo antes -y después de muchos años juntos- su entonces mujer enfermó y le pidió que se casaran. El actor aceptó y acompañó a su esposa hasta su último día.

Seis años después, volvió a apostar al amor que primero fue una relación a distancia pero que la pandemia del coronavirus permitió que pudieran convivir los meses de la cuarentena. Con más de 200 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram, Rissi decidió presentar a Natalia Ojeda con algunas fotos de sus paseos por el interior del país.

