Claudio Rissi: “Voy a pasar un año sin trabajar, condenado por esta m...”

Sin trabajo desde septiembre, cuando terminaron las grabaciones de El Marginal, y con un futuro que vislumbra sombrío para el teatro, Claudio Rissi reveló que está sufriendo “una situación económica bastante espantosa”. “Y hay gente que lo está pasando mucho peor que yo”, advirtió el actor, quien transita la pandemia en una de las zonas más afectadas por el coronavirus en el país: Chaco.

“Voy a pasar un año sin trabajar, y no por elección, condenado por esta mierda; sino, ya estaría trabajando”, le contó Rissi al periodista Cecilio Flematti en Vale Doble, por Radio Rivadavia. Pero su presente no resulta exclusivo: “Sé de muchísimos compañeros que no tienen para morfar, para pagar los gastos mínimos e indispensables. Yo tampoco tengo un respaldo, no es que gané fortuna. Por ahora puedo zafar más o menos, arañando, raspando un poco de la olla. Tengo la fortuna de que a los 61 años me pude comprar mi primer departamento, que lo estoy pagando, pero bueno, tengo dónde tirar los huesos. Pero mucha gente está pagando alquileres exorbitantes”.

El panorama no se modificará en el corto plazo: para el actor, es un año “desgraciadamente” perdido. “Hacer teatro es un despropósito porque es una inversión muy grande. Cuesta mucha guita mantener un teatro abierto, y con un cuarto de la capacidad (ocupada por el público), es una pérdida para el empresario y para la compañía o el productor. Así que los actores tampoco ganaríamos un mango”.

Del mismo modo, sobre el regreso de El Marginal no hay certezas: ”La idea es hacer las temporadas 4 y 5, pero el problema es cuándo”. Y Entre hombres, una serie que lo cuenta como protagonista, suspendió -hasta nuevo aviso- su estreno, que estaba previsto para abril: “Ni siquiera pude verla, no sé lo que filmamos”.

Claudio Rissi como el Tucumano Cortez, en "Entre hombres"

Pero Rissi no pone reparos ante las medidas que viene implementando Alberto Fernández para evitar la propagación del coronavirus. Muy por el contrario: “En este momento no flexibilizaría absolutamente nada, nada en absoluto”. Y se explayó: “Creo que el Presidente no puede hacer lo que realmente le gustaría porque encontró un país quebrado. Cuando tenés problemas económicos tan graves y no podés tener un sistema de salud realmente desarrollado, no te queda otra que quedarte en tu casa. Es la mejor manera de parar este virus de mierda. La conducción está tratando de poner a salvo a la sociedad de la mejor manera posible”.

En ese sentido, remarcó el complejo panorama en el cual se sitúa la Argentina. “En otro países veo astronautas que van a ver el seguimiento del virus: quién se contagió, por qué se contagió, con quién estuvo, cuándo estuvo. Y acá, tenés que ir a pelearle a esta mierda con un tenedor. Pero bueno es nuestra realidad”. Y volvió a defender la extensión de la cuarentena obligatoria: “Menos mal que pararon todo porque sino estaríamos completamente sobrepasados”.

No obstante, Rissi dijo “entender” que exista “un clima crispado por las necesidades”, debido a las consecuencias económicas que trae consigo un confinamiento que comenzó hace más de tres meses. Aunque hizo una salvedad: “Cacerolear en contra del comunismo por momentos me causa gracia, por momentos me da una tristeza. Estamos meando afuera del tarro”.

Si “en marzo no llegaba esta cagada”, como define al COVID-19, su realidad sería completamente distinta en lo laboral: “(Ahora) estaría en Buenos Aires filmando, lejos de mi novia, extrañándola pero laburando, poniendo la energía donde me gusta ponerla”. En el Chaco, que retrocedió a la fase 1 de la cuarentena debido al crecimiento de los contagios, Claudio pasa sus días con su pareja, su hijo y un perro.

Se dedica a cocinar. También sale a caminar 45 días cada día, aprovechando que detrás de la casa de su novia hay “una calle muy solitaria”, con varias cuadras de tierra y otras tantas de asfalto. “Voy y vengo por esa calle, no hay ruidos, pasa algún que otro auto, alguna que otra moto, pero no hay gente andando. Así que ando muy tranquilo por ahí”.

Los hermanos Borges, o Nicolás Furtado y Claudio Rissi, en "El Marginal"

Ambas actividades -preparar comida casera y realizar actividad física- le permitieron cuidar su peso. “Había bajado cuatro kilos en diez días. Paré con el morfi, paré con el escabio, de lunes a viernes hago mi dieta tranquilo, no me muero de hambre, como de todo pero la mitad de lo que comía, y me muevo el 80% más de lo que me movía, cuando antes no me movía. Y ya no tengo que subir los pies arriba de una silla para atarme los cordones; era un bochorno”.

