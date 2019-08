En más de 40 años de carrera, Rissi participó de 38 películas, 22 series y recibió, entre otros tantos, 3 premios Cóndor de Plata, 1 ACE, 1 Colón de Plata, 1 Premio Podestá. "No quise ser actor para ser premiado, aunque es un lindo reconocimiento", aclara y detalla: "Hay gente que cree que uno trabaja para ser famoso y ese no es el objetivo. Lo hago porque me gusta lo que hago: jugar, contar historias y modificarle un rato la vida a la gente. Eso es lo que más me gusta. Es un trabajo muy arduo y disfruto de la complejidad que mi oficio me propone".