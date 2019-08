Viale fue interrogada por las cámaras de Confrontados y se refirió a este nuevo romance de su ex. "Salí con Roberto hace mucho tiempo. Salimos poco tiempo. Que sea feliz", dijo la actriz. "No sé si está saliendo. Es buen tipo, no fue mi pareja ni nada. Sólo salimos un tiempo, no fue mi pareja formal", agregó Juanita quien, al momento de contestar por qué se separaron, intentó eludir la respuesta fiel a su estilo.