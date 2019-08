"Cuando salí de acá, prendo el celular. Me fui para mi casa con mi chófer y Galito (su asistente). ¿Quién me manda un WhatsApp? Adivinen…", le preguntó a sus panelistas. "Mariana Nannis me manda un texto que dice: 'Mirá este machirulo lo que te dice, mirá cómo te discrimina'. Le contesté: 'No sé si sos Mariana o no, pero no hay nada que moleste menos en la vida que me digan travesti…'. Para mí es un halago y me honra que este chabón, que dicen que tiene la cabeza tan destruida, tenga la cabeza para registrarme a mí. Todavía nadie me registró como Roque Casanova (jugando con su verdadero nombre, Ana María Casanova)".