Durante el verano, ella contó que con Santiago se conocieron mientras hacían la obra Mentiras Verdaderas: "No pasó nada entre bambalinas, por eso no se filtró. En el teatro prácticamente no tengo relación con él arriba del escenario, solo dos o tres escenas nada más. Él juega todo el tiempo con Adriana (Salgueiro). Yo la jodía: 'Cómo se nota que sos la mujer del productor que te pones el chape con Tito (Speranza) y Santiago (Caamaño), ¡y a mí me tocó Beto César! Sos una copada'".