Tren Suburbano al AIFA continúa operaciones pese a reportar desalojos y fallas este viernes

La falla inesperada en el Tren Suburbano Buenavista-AIFA dejó varados a decenas de pasajeros entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna. (X/ @ArchivoSofree)

El servicio del Tren Suburbano Buenavista-AIFA, que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, enfrentó una noche complicada este viernes 15 de mayo.

Una falla inesperada en un convoy dejó a decenas de pasajeros varados entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna por más de una hora, obligando a desalojos y provocando retrasos importantes en toda la línea.

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Persisten dudas sobre la confiabilidad del sistema ferroviario a muy poco de la inauguración del nuevo tramo hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. (Presidencia)

A pesar de los inconvenientes, la operadora ferroviaria logró restablecer el servicio durante la madrugada del sábado. Por ello, persisten dudas sobre la confiabilidad del sistema, especialmente a pocos días de la inauguración del nuevo tramo hacia el aeropuerto.

Falla, desalojos y momentos de tensión

El incidente se produjo cerca de las 21:00 horas, cuando un tren quedó detenido sin energía, generando angustía y malestar entre los usuarios.

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Pasajeros permanecieron más de una hora atrapados en vagones oscuros y sin ventilación.

Debido a la falta de información, algunos usuarios rompieron una ventana de emergencia para obtener ventilación.

Personal técnico y operativo acudió al sitio para coordinar la evacuación y trabajar en la solución del problema.

El convoy fue finalmente remolcado, permitiendo la liberación de los ocupantes.

Pasajeros rompieron una ventana de emergencia por la falta de ventilación y ausencia de información en el convoy detenido. (Redes)

De esta manera, el episodio evidenció la necesidad de mejorar los protocolos de comunicación y atención a emergencias dentro del sistema.

Colapso y afectaciones en andenes, pasajeros<b> </b>y terminales

La falla no sólo impactó a quienes viajaban en el tren afectado, sino que ocasionó una cadena de afectaciones en otras estaciones de la línea.

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Largas filas y saturación en andenes de Buenavista , Fortuna , Lechería y otras terminales.

Usuarios reportaron esperas prolongadas y dificultades para abordar trenes de reemplazo.

La marcha lenta y la incertidumbre incrementaron la tensión y el descontento en la red ferroviaria.

El incidente provocó largas filas y saturación en andenes de Buenavista, Fortuna y Lechería, afectando a numerosos usuarios en toda la línea. Foto: (X/@ElAl_Met.)

El episodio dejó en evidencia los retos logísticos que enfrenta el sistema para atender una demanda creciente y responder ante imprevistos.

Reanudación del servicio y el futuro del Tren Suburbano tras las fallas

Tras varias horas de trabajos técnicos, el Tren Suburbano reanudó operaciones en su horario habitual la mañana del sábado.

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Autoridades confirmaron que la circulación se normalizó y agradecieron la paciencia de los pasajeros.

Hasta el momento, no se han detallado compensaciones para los usuarios afectados ni las causas específicas de la falla.

El incidente ocurre en medio de otros percances recientes, incluyendo interrupciones previas por lluvias intensas.

Las autoridades informaron la normalización del servicio el sábado, pero no anunciaron compensaciones ni explicaron las causas específicas de la falla. (X/ @TrenAIFA)

Así, la rápida reanudación del servicio trajo alivio a los viajeros, aunque persisten exigencias para fortalecer la confiabilidad, la información y la atención ante contingencias en la ruta al AIFA.