Tren Suburbano al AIFA continúa operaciones pese a reportar desalojos y fallas este viernes

El servicio del Tren Suburbano Buenavista-AIFA, que conecta la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, enfrentó una noche complicada este viernes 15 de mayo.
Una falla inesperada en un convoy dejó a decenas de pasajeros varados entre las estaciones Tlalnepantla y Fortuna por más de una hora, obligando a desalojos y provocando retrasos importantes en toda la línea.
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A pesar de los inconvenientes, la operadora ferroviaria logró restablecer el servicio durante la madrugada del sábado. Por ello, persisten dudas sobre la confiabilidad del sistema, especialmente a pocos días de la inauguración del nuevo tramo hacia el aeropuerto.
Falla, desalojos y momentos de tensión
El incidente se produjo cerca de las 21:00 horas, cuando un tren quedó detenido sin energía, generando angustía y malestar entre los usuarios.
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- Pasajeros permanecieron más de una hora atrapados en vagones oscuros y sin ventilación.
- Debido a la falta de información, algunos usuarios rompieron una ventana de emergencia para obtener ventilación.
- Personal técnico y operativo acudió al sitio para coordinar la evacuación y trabajar en la solución del problema.
- El convoy fue finalmente remolcado, permitiendo la liberación de los ocupantes.
Pasajeros rompieron una ventana de emergencia por la falta de ventilación y ausencia de información en el convoy detenido. (Redes)
De esta manera, el episodio evidenció la necesidad de mejorar los protocolos de comunicación y atención a emergencias dentro del sistema.
Colapso y afectaciones en andenes, pasajeros<b> </b>y terminales
La falla no sólo impactó a quienes viajaban en el tren afectado, sino que ocasionó una cadena de afectaciones en otras estaciones de la línea.
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- Largas filas y saturación en andenes de Buenavista, Fortuna, Lechería y otras terminales.
- Usuarios reportaron esperas prolongadas y dificultades para abordar trenes de reemplazo.
- La marcha lenta y la incertidumbre incrementaron la tensión y el descontento en la red ferroviaria.
El episodio dejó en evidencia los retos logísticos que enfrenta el sistema para atender una demanda creciente y responder ante imprevistos.
Reanudación del servicio y el futuro del Tren Suburbano tras las fallas
Tras varias horas de trabajos técnicos, el Tren Suburbano reanudó operaciones en su horario habitual la mañana del sábado.
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- Autoridades confirmaron que la circulación se normalizó y agradecieron la paciencia de los pasajeros.
- Hasta el momento, no se han detallado compensaciones para los usuarios afectados ni las causas específicas de la falla.
- El incidente ocurre en medio de otros percances recientes, incluyendo interrupciones previas por lluvias intensas.
Así, la rápida reanudación del servicio trajo alivio a los viajeros, aunque persisten exigencias para fortalecer la confiabilidad, la información y la atención ante contingencias en la ruta al AIFA.
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