Cualquier parecido con la realidad… "Yo en realidad no soy tan alta", cuenta Tupi en diálogo con Teleshow, explicando que usa un lente angular para registrar la belleza de los paisajes visitados que, como consecuencia, le aporta algunos centímetros extra. "Pocas veces uso Photoshop, solo para un granito -agrega-. Retocar cada foto no me lleva más de cinco minutos, por eso a veces quizás ni me fijo la nube que puse, y me queda así".