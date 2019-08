Días de tormenta, noches de paz. Así podría definirse el presente de Pampita Ardohain. Aunque el temporal es mediático, envuelta como está en una pelea que ella no buscó: Benjamín Vicuña y Eugenia la China Suárez estarían en crisis por un mensaje de texto que la jurado del Bailando 2019 jura que no existió, ni se producirá jamás. Pero además, todo el mundillo del espectáculo parece vislumbrar un romance con Nico Ochiato, el ex de Flor Vigna que participa del certamen de ShowMatch. Y no, eso tampoco es cierto.