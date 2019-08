Para la actriz, que algunas colegas dejaran Actrices Argentinas no significa un quiebre. "Es natural que en convivencia con tantas mujeres haya formas y modos distintos de accionar. No hay mejores ni peores, solo distintos. El enorme movimiento de mujeres que somos, con todas las grupas y colectivas que lo integramos, también tiene diferencias", dijo Azcurra, en la voz de "Laura" y no de Actrices Argentinas, lo cual "es difícil separar siendo una integrante tan activa".