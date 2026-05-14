Cristian Ritondo volvió a hablar del caso Adorni tras el comunicado del PRO: “Argentina necesita que no haya ruido”

Cristian Ritondo, presidente del PRO en la Provincia de Buenos Aires (Foto: Matias Arbotto)

El jefe del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, se refirió a la situación de Manuel Adorni y al duro comunicado que emitió el partido que conduce Mauricio Macri el domingo, en el que se diferenció del Gobierno nacional. “Argentina necesita que no haya ruido”, sostuvo.

“Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”, dice el texto de la fuerza dialoguista. Si bien el PRO reconoció en su texto que “algunas cosas empezaron a cambiar”, también cuestionó a quienes “frenan el cambio desde dentro, con soberbia, arrgancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

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Consultado al respecto durante una entrevista con el programa Una Vuelta Más al aire de TN, Ritondo aseguró: “(El comunicado) No lo conocía y no había sido consultado. Él (por Macri) es el presidente del partido y tiene derecho a poner un comunicado de esas características o lo que siente el presidente“.

El comunicado del PRO

Los cuestionamientos del partido amarillo se conocieron días después de que saliera a la luz la información sobre los gastos millonarios que realizó Adorni en la refacción de sus propiedades, siendo el proyecto más costoso la remodelación de la casa en el country Indio Cuá. Las obras costaron 245 mil dólares, que se pagaron en efectivo.

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Toda esta información surgió en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se inició contra el titular de la cartera de ministros. Sobre la situación de Adorni, Ritondo planteó: “Es jefe de Gabinete, lo elige el Presidente no nosotros y no lo sacamos nosotros. El Presidente dice que le cree y lo banca. El equipo del Presidente lo elige él”.

En ese sentido, añadió: “Argentina necesita tranquilidad y que no haya ruido y que el esfuerzo que están haciendo los argentinos por ser una Argentina normal se concrete y eso queremos aportar nosotros. Aportamos nuestro saber en el Congreso. No es solamente levantar la mano, sino que lo hicimos sin especular ni pedir nada a cambio y entendiendo que lo hacemos con convicción”.

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“Sabemos cuál es el futuro y el próximo paso. No vamos a ser nada para que vuevla el populismo. Sabemos dónde va la Argentina, de esfuerzo de los argentinos y de nosotros y donde no vamos a volver”, señaló.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito

Con respecto a cómo proyecta al partido, Ritondo enfatizó que “el PRO va a ser gran protagonista del cambio en la Argentina". “Tenemos gobernadores, intendentes y vamos a seguir gobernando. Tenemos, además, calidad de dirigentes para el recambio”, precisó.

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De cara a las elecciones del año próximo, el diputado afirmó que al partido “no le asusta que no le vaya bien” y destacó que “falta un montón”. "No vamos a hacer nada en contra del plan económico, la visión del mundo y que sea funcional al kirchnerismo, no lo vamos a hacer”, indicó.

“Acompañamos a la Argentina en un proyecto y no especulamos con eso. Los argentinos saben dónde se coloca el PRO, otros ayudan especulando, otros porque lo necesita su provincia. Nosotros lo que creemos lo votamos, cuando planteamos votar distinto lo hicimos, votamos lo que sentimos”, sumó.

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De hecho, el PRO es un aliado clave del Gobierno en el Congreso. “Si hay leyes que creemos que están bien las vamos a votar, si están mal no la vamos a votar y cuando pedimos que se cambien leyes, lo volveremos hacer. Nosotros lo hacemos de buena fe. Creemos en la Argentina. Que este paso lleva a otro y en el próximo paso tiene que ver con el bienestar de los argentinos y el esfuerzo de los argentinos, se tiene que ver consolidado”, profundizó Ritondo.

A modo de ejemplo de esto último, el dirigente adelantó que “el PRO no va a acompañar la eliminación de las PASO" y señaló que “los debates sobre los sistemas electorales son amplios y necesitan consensos antes de ser enviados al Congreso”. ”Yo no estoy de acuerdo en sacar las PASO”, manifestó.

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