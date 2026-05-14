Joaquín Levinton le reveló a Jimena Barón por qué no le caía bien: “Te tengo que confesar algo”

El líder de Turf contó su primera impresión de la intérprete de "La Cobra"

Después de semanas de presentaciones destacadas y momentos emotivos, el programa Es mi sueño (Eltrece) se prepara para iniciar su segunda etapa. En este contexto, Joaquín Levinton sorprendió a Jimena Barón con una confesión inesperada.

El lunes 18 de mayo comienza la siguiente fase del certamen. En la previa, el jurado recordó cómo fue el primer encuentro entre sus integrantes. “¿Se acuerdan cuando empezamos? No nos conocíamos”, mencionó Joaquín Levinton, cantante de Turf. Fue entonces cuando Jimena Barón le respondió y confirmó el recuerdo: “El primer programa fue el día en que nos conocimos. No tuvimos ni un café antes”.

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A partir de esa conversación, Levinton se sinceró: “Te tengo que confesar que no me habías caído bien. Me dabas un poco de miedo. Después nos fuimos conociendo y ahora los siento mis amigos”. Tras la devolución a los participantes y la votación correspondiente, el jurado volverá a evaluar a quienes obtuvieron tres o cuatro palancas verdes en la primera instancia.

Horas antes, Jimena Barón había llamado la atención al revelar que hay una canción que no puede interpretar. “Me parece imposible”, admitió la cantante.

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La confesión de Joaquin Levinton a Jimena Barón en Es mi Sueño

Todo sucedió durante la emisión del martes. Allí, Barón compartió la carga emocional que le provoca hablar de su padre, Jorge Guevara, fallecido en 2014. La artista explicó que solo pudo cantar una vez la canción que compuso en su honor y que ni siquiera logró finalizarla. “Un desastre, una angustia”, recordó sobre aquel intento.

La artista señaló que la canción se titula “Atrás del sol”. Aunque aprecia la letra, reconoció que la experiencia de cantarla resultó demasiado dolorosa. “La canción es linda, me gusta, la puedo escuchar, pero no la puedo cantar. ‘Atrás del sol’ se llama, habla de que ya no está y todo eso, pero la pude cantar media vez nomás”, relató.

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Según explicó en el programa, la letra aborda la ausencia de su padre, quien murió en diciembre de 2014 a los 54 años, tras un accidente doméstico causado por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Sufrió una descompensación mientras se bañaba, perdió el conocimiento y murió ahogado. Barón remarcó que, pese a su afecto por la canción, nunca pudo interpretarla completa debido a la intensidad de los sentimientos.

En un show en Quilmes en 2019, la cantante cantó el tema que le compuso a Jorge Guevara, su padre (Video: TN)

La relación de Jimena Barón con su padre estuvo marcada por la distancia y el dolor. Abandonada a los 4 años, intentó reencontrarse con él a los 15 y lograron restablecer el vínculo antes de su muerte.

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Tras el fallecimiento de su padre, la artista realizó un acto simbólico al mezclar sus cenizas con tierra y plantar tres árboles. “Tres árboles son mi padre”, relató Barón, como una forma de mantener presente su recuerdo.

A fines de 2024 Jimena Barón decidió qué hacer con las cenizas de su padre. Aprovechando el momento de felicidad por su embarazo junto a Matías Palleiro, la artista sintió la necesidad de resolver un asunto pendiente relacionado con el pasado familiar. Según relató en sus redes sociales, la cremación de los restos de su padre le resultó una elección difícil y tardó una década en concretar el ritual de despedida en su casa.

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Jimena compartió el proceso a través de un video, donde expresó su incomodidad por haber mantenido las cenizas tanto tiempo en su hogar. Para acompañar el acto, eligió una canción de los Rolling Stones, banda favorita de su padre. Mostró una placa con el nombre y las fechas de su papá, que ubicó en la maceta donde reposan ahora las cenizas.

La relación con su padre fue complicada, hecho que la actriz expuso en una carta pública: “Me hubiese gustado que seas mi héroe y yo tu princesa, como los papás y las nenas, pero me tocó enderezar un árbol muy torcido”. Reconoció que, aunque intentó comprender y perdonar, el vínculo fue difícil y pudo enfrentarlo recién ahora, en una nueva etapa personal y familiar.

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