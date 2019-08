"El próximo disco tiene muchas colaboraciones. Se llama Bestia y tiene que ver con las composiciones colaborativas, donde armamos nuestros monstruos con un otro (une otre). El álbum es una paleta súper amplia de colaboraciones y la otredad me ayuda a expandir mi universo de exploraciones hacia territorios que no son los de mi zona de confort. Colaborar con otre artista me potencia y me lleva de excursión a otros universos discursivos y musicales", concluye Miss Bolivia, quien cantó durante la presentación del libro de Thelma Fardin ("La conocí en un partido de fútbol de la organización Amnesty, y pegamos onda", cuenta), y también compartió el videoclip de "Se Quema" con Jimena Barón, el cual habla de la violencia de género y la desigualdad laboral.