La angustia de Eva Bargiela por no poder ver el crecimiento de su hijo: “Faltan ochenta años”

Eva Bargiela abrió su corazón y contó la angustia que siente por no poder acompañar a su hijo durante su vida (Video: Instagram)

Las emociones y las reflexiones más profundas suelen encontrar en la maternidad un terreno fértil para aflorar, y Eva Bargiela lo dejó en claro en la última emisión de Que Alguien le Avise, el ciclo de La Casa Stream que comparte con Sofía “Jujuy” Jiménez, Eloisa Appó, Mora Jabornisky y Nacho Castañares. En un momento cargado de honestidad y sensibilidad, la modelo y conductora no pudo evitar quebrarse al pensar en el futuro lejano de su hijo Faustino, y en la certeza tan humana como dolorosa de que, algún día, no podrá estar para acompañarlo en su vejez.

Todo comenzó con una charla sobre el paso del tiempo y cómo la vida, en un abrir y cerrar de ojos, nos transforma de bebés en adultos. “El paso de la vida y ver cómo de repente sos un bebé y un día sos un adulto”, reflexionó Jujuy Jiménez, abriendo la puerta a una conversación que rápidamente se volvió más íntima. Eva, con la voz temblorosa y los ojos húmedos, se animó a poner en palabras una angustia que, aunque parece lejana, es compartida por muchas madres. “Ay, no, chicos, igual el otro día me puse a llorar porque me di cuenta que cuando Faustino sea viejo yo no voy a estar para ayudarlo”, confesó, dejando helados a sus compañeros.

PUBLICIDAD

La maternidad generó profundas emociones en Eva Bargiela, quien compartió su miedo a no acompañar a su hijo en la vejez

La sinceridad de Eva generó empatía inmediata en el grupo. Mora intentó consolarla con una dosis de optimismo y humor: “Claro, capaz sí, capaz vivís hasta los 110”. Pero Eva, atravesada por la emoción, insistió en su pensamiento: “No, cuando sea un viejito con bastón y capaz... Ay, me pone las ganas de llorar de vuelta. Pero cuando él sea viejito yo no lo voy a poder ayudar”.

Nacho Castañares, conocido por su estilo desenfadado, intentó poner las cosas en perspectiva temporal: “Convengamos que literalmente faltan ochenta años”. Pero la modelo, lejos de tranquilizarse, reconoció que su sufrimiento no entiende de lógica ni de plazos: “Sí, pero yo estoy sufriendo por algo que pasa en ochenta años”.

PUBLICIDAD

El intercambio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, expuso una de las grandes contradicciones de la maternidad: el deseo de estar siempre para los hijos, aun cuando la realidad indica que llegará un momento en que cada uno deberá seguir su propio camino, acompañado de su propia familia y de los valores que recibió. Sofía “Jujuy” Jiménez, con la empatía que la caracteriza, lo resumió: “Está bueno que tengas conciencia y registro para ocuparte de hoy, en tu presente, darle todo el amor que puedas, acompañarlo, ayudarlo, estar ahí para cuando te necesite. Pero es una realidad lo que dice”.

La modelo celebró el sexto mes de su hijo Faustino en Madrid junto a Gianluca Simeone y la familia, mostrando alegría y unión

Recientemente, para celebrar los seis meses de su hijo, la modelo compartió en redes una serie de imágenes y reflexiones que reflejan la felicidad de esta nueva etapa. Instalados en Madrid junto a Gianluca y el resto de la familia Simeone, la pareja organizó un pequeño festejo en el que estuvieron acompañados por Giuliano, el menor de los hijos del Cholo y Carolina Baldini, y por Irene Ariza, la novia de Giuliano.

PUBLICIDAD

En la primera imagen, Eva y Gianluca aparecen junto a Faustino, soplando una vela con el número 6 sobre dos bizcochuelos, bajo la leyenda “Cumpliendo 6 meses”. Las sonrisas y la atención puesta en el bebé resumen la alegría de este primer semestre en familia. En otra foto, Faustino se roba el protagonismo con una escena divertida: sentado en la sillita del restaurante, sonríe mientras muerde un trozo de carne, rodeado de brócoli y detalles del almuerzo familiar.

La celebración también incluyó una foto grupal, donde Eva, Gianluca, Giuliano e Irene Ariza soplan la vela junto al pequeño, en una escena cargada de unión y afecto. Las imágenes muestran la calidez y la complicidad que rodean a Faustino en este presente familiar, donde cada pequeño avance se vive y se comparte con entusiasmo.

PUBLICIDAD