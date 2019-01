Este mediodía Jaitt, que había denunciado inicialmente el hecho vía Twitter, en diálogo con la prensa dio más detalles sobre el mal momento que pasó cuando estaba de visita en la casa de su amigo Yotich. "Le llevé milanesas caseras, le cociné, porque me las pidió y lo hice de corazón. Charlamos de laburo, de la vida… Serían las 2 de la mañana, ya me estaba por ir, de repente llamó a un amigo, un tal Gordo… y hablaba con un tono raro. Fui hasta el baño y cuando volví tomé el resto de vino dulce que tenía servido en mi vaso y a los pocos minutos empecé a sentir mareos… Se me apagó el televisor mental, veía todo negro y me quedé dormida".