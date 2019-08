En su programa Flor de tarde, De la V había expresado también su postura respecto al colectivo que el año pasado respaldó a Thelma Fardin en su denuncia contra Juan Darthés. "Me fui hace bastante de Actrices Argentinas y fuimos un montón (quienes lo hicimos) -anunció Florencia-. Cuando sucedió lo de las marchas masivas nos unimos, y empezó la colectiva donde nos juntamos todas las semanas y se debatían diferentes temas sobre feminismo y el aborto legal seguro y gratuito. En ese momento empezó a haber una ola de confesiones, y nos conteníamos. Yo estaba viviendo una situación con Jorge Lanata, y cuando se charló en asamblea, decidieron no mezclar los temas y que no se confundiera con el proyecto de ley".