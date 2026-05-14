Crimen y Justicia

Detuvieron a tres sospechosos de la Banda de los Tucumanos: realizaban salideras bancarias y robos de autos en Córdoba

Las fuerzas policiales interceptaron a tres hombres que aguardaban a clientes en el entorno de bancos y utilizaban herramientas para violentar vehículos en la zona céntrica de la ciudad

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Un operativo policial finaliza con arrestos por robos a vehículos y bancos en Córdoba
Un operativo policial finaliza con arrestos por robos a vehículos y bancos en Córdoba

Tres delincuentes identificados como integrantes de “La Banda de los Tucumanos”, fueron detenidos este miércoles en el centro de Córdoba por su presunta participación en robos a vehículos y salideras bancarias. El operativo se realizó luego de una invetigación policial que siguió los movimientos de los hombres de 29, 31 y 36 años.

El procedimiento culminó en la intersección de calle 25 de Mayo y General Alvear, a pocos metros del núcleo de la ciudad. Las autoridades siguen investigando a los aprehendidos, todos oriundos de Tucumán, para averiguar si el grupo está vinculado con más crímenes locales o hechos denunciados. Además, el Ministerio Público Fiscal evalúa si existía una red de apoyo logístico externo que facilitara los delitos en la zona céntrica de Córdoba.

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Los tres sospechosos, presuntos miembros de una banda tucumana aprehendidos por participación en salideras (Fuente: ElDoce.tv)
Los tres sospechosos, presuntos miembros de una banda tucumana aprehendidos por participación en salideras (Fuente: ElDoce.tv)

La banda realizaba una modalidad precisa: marcaban a las víctimas en bancos, las seguían hasta sus vehículos o taxis y, empleando punzones y guantes, rompían los cristales para sustraer el dinero retirado. La maniobra aprovechaba la congestión vehicular del centro para actuar con rapidez, llevándose bolsos, mochilas o maletines en cuestión de segundos.

Durante el procedimiento policial, se incautó un elemento metálico de nueve centímetros con punta, presumiblemente utilizado para romper cristales de vehículos, así como un par de guantes de tela blancos con aislante azul, según ElDoce.tv. El operativo incluyó también el aseguramiento de un Citroën C4 Lounge, vehículo en el que se trasladarían los implicados, y el hallazgo de un envoltorio con brotes de marihuana dentro de la ropa de uno de los detenidos.

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Autoridades policiales destacaron que la articulación entre distintas dependencias y el trabajo integrado fue importante para desbaratar a “La Banda de los Tucumanos” y que es clave para prevenir futuras salideras de este tipo de organizacioes delictivas.

El Citroën C4 Lounge quedó en resguardo para la investigación policial (Fuente: ElDoce.tv)
El Citroën C4 Lounge quedó en resguardo para la investigación policial (Fuente: ElDoce.tv)

Salidera bancaria en Ituzaingó

Dos individuos identificados por la policía como Dylan Ruiz Díaz y Brian Jesús Ocampo fueron detenidos este lunes en Ituzaingó tras una persecución que se activó con el sistema de anillo digital, instrumento que permitió su localización y la interceptación del vehículo en el que huían. Los arrestos están vinculados a una serie de robos bajo la modalidad de salidera bancaria, hechos que ya están siendo investigados por el fiscal Marcelo Tavolaro, titular de la UFI Descentralizada N° 1 de Ituzaingó.

En el auto secuestrado por la policía, un Peugeot 207 negro, se encontraron objetos pertenecientes a P.S.M, un comerciante de Haedo dedicado al rubro marroquinería, a quien asaltaron el lunes poco después de las 13:30 en la intersección de Dolores Prats y Presidente Derqui, en El Palomar. Los agresores rompieron el cristal de la puerta delantera con un lápiz de hierro y sustrajeron una mochila, una notebook, billetera y llaves.

El sistema de anillo digital resultó determinante: una hora después del asalto, la cámara del Laboratorio de Imágenes del municipio registró la patente sospechosa al ingresar al distrito. Esto permitió que la policial implementara el operativo de cerrojo que culminó en la interceptación de los sospechosos cerca del country Los Pingüinos. Ruiz Díaz fue apresado inmediatamente, mientras que Ocampo logró saltar el alambrado del barrio cerrado, y fue capturado momentos después.

El expediente reúne pruebas de los dos hechos principales bajo la carátula de robo agravado en modalidad salidera bancaria. Además, se incorporan los delitos de violación de domicilio, en el caso de Ocampo por ingresar al country, y resistencia a la autoridad durante el procedimiento policial. En el auto, además de los objetos sustraídos el lunes, se secuestraron pertenencias reconocidas por el comerciante asaltado, quien ya prestó testimonio ante la fiscalía.

Actualmente, la investigación avanza para determinar la responsabilidad de Ruiz Díaz y Ocampo no solo en el robo de Ituzaingó, sino en la posible comisión de nuevas salideras bancarias en el distrito y partidos aledaños, según la evidencia sumada al expediente judicial.

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