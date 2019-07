En su living, además, estuvo el nieto de Carlos Monzón, quien fuera un gran amor de Susana, en un living imperdible. Agustín le preguntó: "¿Qué te surgió la primera vez que lo tuviste cara a cara? ¿Cómo fue ese encuentro?". Y Susana se avergonzó: "¡Pero vos me preguntás cada cosa! ¡Ay, Dios mío". "Carlos era un poco, no sé cómo explicarlo… Era como mujeriego. Y yo no lo conocía, o sea que nos encontramos en un cocktail que hizo la producción de La Mary para que nos conociéramos. Entonces nos presentaron y dije: 'Hola, ¿qué tal, cómo te va?'. Y me dio un beso en la boca. Yo estaba con mi novio y le dije: 'Oíme, ¿viste que me dio un beso en la boca?'. 'Bueno, dejalo, es el campeón del mundo', me respondió. Pero, ¿por qué me tiene que dar un beso en la boca? Me había enojado, pero después se me pasó porque empezó la película y cada cual estaba en su papel. Además empezamos a jugar mucho al truco con todo el equipo, con los cámaras, con los de luces. Yo hacía de compañera de él y ganábamos siempre. Ahí nos empezamos a hacer amigos", relató Susana.