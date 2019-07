En ese sentido, Julio Chávez habló de la denuncia que realizó Moyano. "El Tigre Verón no es Hugo Moyano, es el Tigre Verón. Lamento que el viaje se detenga ahí. El viaje es mucho más universal que eso pero… ¿Quién soy yo? También tengo gente que me para y me dice: 'sos mi tío. Te veo hacer el asado y sos mi tío'. Y tal vez yo veo al tío de esa persona y digo que ese no es el Tigre Verón, ¿pero quién soy yo para decir?", deslizó el actor.