Tomás Uribe Moreno se despachó contra cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella: “Esto que dice es falso”

Tomás Uribe calificó de falsas las acusaciones contra su padre y advirtió sobre divisiones en la oposición tras peleas constantes con campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Christian Castillo/Colprensa - @AbelardoPTE/X

En una reunión política celebrada este viernes 8 de mayo de 2026 en el municipio de Chinú, Córdoba, el senador Johnny Besaile manifestó su apoyo a la aspiración presidencial de Paloma Valencia.

El acto, que reunió a líderes y simpatizantes de la región, contó también con la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se mostró cercano al senador cordobés y participó activamente en la jornada.

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De acuerdo con fuentes políticas consultadas por el medio Costa Caribe, la decisión de Besaile ya se habría comunicado a sus equipos y estructuras en el departamento, quienes recibieron la instrucción de respaldar sin reservas la candidatura de Valencia de cara a la próxima contienda electoral del 31 de mayo de 2026.

La estrategia busca consolidar alianzas y fortalecer la presencia de la senadora en Córdoba, un territorio clave para cualquier aspirante presidencial debido a su peso electoral.

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Johnny Besaile oficializó respaldo a Paloma Valencia en acto político junto a Álvaro Uribe en Chinú - crédito Colprensa - @UtlJohn

La adhesión de Johnny Besaile, integrante de una reconocida familia política de la región, marca un nuevo capítulo en la conformación de bloques de apoyo a la dirigente conservadora.

En los círculos políticos cordobeses se percibe que Valencia suma fuerza y logra restar apoyos al dirigente Adelardo de la Espriella, quien también busca consolidar su proyecto presidencial. “Si las cosas siguen así, la senadora Valencia le dará una ‘tunda’ en las urnas al tigre”, comentaron desde el medio citado.

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La presencia del expresidente Uribe durante el encuentro en Chinú fue interpretada como una señal de respaldo a la alianza entre Valencia y Besaile. Uribe, figura influyente en la política nacional, se mostró animado y dispuesto a respaldar el proceso de fortalecimiento de la candidatura de la senadora.

El exmandatario compartió espacio con líderes regionales, dejando ver su interés por mantener cohesionado al sector opositor frente al actual Gobierno. Sin embargo, la movida política generó controversia y reacciones inmediatas en redes sociales.

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Desde la cuenta de seguidores en X La Espriella Presidente se publicó un mensaje crítico hacia la alianza entre Uribe, Besaile y Valencia.

Cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella cuestionó apoyo de Álvaro Uribe a Paloma Valencia y denunció alianzas tradicionales - crédito @AbelardoPTE/X

“El expresidente Uribe, a quien tanto queremos y respetamos, está cerrando su admirable gesta política con uno de los mayores errores de su vida. ¿Qué le pasa a Uribe?”, se preguntó el mensaje difundido en la red social.

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El pronunciamiento sostuvo que la llamada “Ñoñomanía” ha llegado a la campaña de Paloma Valencia con el apoyo de Uribe. Además, señaló que Johnny Besaile es hermano de Musa Besaile, exsenador condenado por corrupción y aliado de sectores políticos adversos al uribismo.

“Terminó aliado con Johny Besayle, el hermano del condenado por corrupción Musa Besayle, aliados de Petro en el Partido de la U”, afirmaron. También hicieron referencia a condenas recientes contra otros dirigentes políticos, como Wilmer Carrillo y Ciro Ramírez, señalando que ambos han sido cercanos a Valencia y han enfrentado procesos judiciales.

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La publicación expresó su inconformidad ante la supuesta cercanía de Uribe con sectores tradicionales: “El presidente Uribe aliado con los de SIEMPRE, con los Santos, con los aliados de Petro. ¿Hasta dónde vamos a llegar?”, planteó la cuenta asociada a seguidores de Abelardo de la Espriella, evidenciando fisuras dentro de la coalición opositora.

Tomás Uribe desmintió señalamientos y pidió unidad en la oposición tras polémica en redes - crédito @tomasuribeEco/X

La respuesta a estas acusaciones no tardó en llegar. Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Uribe, calificó de falsa la información difundida por la cuenta “La Espriella Presidente”.

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A través de su perfil, Uribe Moreno escribió: “Esto que dice esta cuenta es falso”. Hizo un llamado a la unidad entre los sectores opositores y advirtió que los ataques internos solo favorecen a adversarios políticos como Iván Cepeda. “Debemos unirnos como Oposición. Esto no ayuda”, subrayó.

Por último, señaló que la cuenta crítica estaría financiada por la campaña de Adelardo de la Espriella, según información transmitida por un directivo en Antioquia, en presencia de un testigo.

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“Esta cuenta es pagada por la campaña de @ABDELAESPRIELLA, me lo confirmó el 2do directivo de esta campaña en Antioquia, en presencia de un testigo. Debemos unirnos. Esto no ayuda", finalizó Uribe Moreno.