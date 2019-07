Teleshow habló con Carmen Barbieri acerca del "enojo" con Julieta Bal tras el episodio de Mar del Plata y en medio de su complicada situación de salud:"Ya pasó a ser una anécdota más -aclara la actriz-, no estoy enojada con nada, hace mucho que no me enojo, me puedo molestar pero no me enojo. Sí, claro que me molestó que me bajara el pulgar, a todo mi equipo, y me molestó que le bajara el pulgar a la revista que tanto lucho yo. Julieta ni estuvo el día de la muerte de mi mamá, ni cuando mi mamá entró en coma, ella no sabe lo que me pasa a mí, ella parece que no me conociera, es una lástima, la verdad es que no estoy enojada, al contrario yo la quiero mucho. Si la bloquee, es porque me contestó muy mal y… por qué yo no le iba a contestar mal?".