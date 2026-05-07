En Panamá circula la variante de hantavirus que no se transmite de persona a persona, afirman las autoridades de Salud

Ante la presencia de síntomas se recomienda a la población asistir a los centros de salud y no automedicarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la presencia de la variante Andes de hantavirus, que fue detectada en un crucero y que se transmite de persona a persona, el Ministerio de Salud aclaró que en Panamá circula la variante Choclo, que no se contagia.

Las autoridades de Salud insistieron en informar que los casos de hantavirus detectados en el crucero corresponden al virus Andes de hantavirus, mientras que en el país predomina el hantavirus de la variante Choclo, del cual no se ha detectado transmisión de persona a persona.

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Héctor Gonzalo Cedeño, epidemiólogo del Ministerio de Salud, explicó que en Panamá el hantavirus se manifiesta en dos formas clínicas: la fiebre por hantavirus, que suele ser leve y presenta síntomas como fiebre y cefalea; y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una forma más grave que requiere atención médica especializada.

Entre 2000 y 2025 en el país se han registrado 450 casos de hantavirus, con 64 defunciones, lo que representa una letalidad del 13.5 %.

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Los casos se concentran principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

La enfermedad es transmitida a los humanos por la inhalación de virus contenido en la orina, heces o saliva de roedores silvestres.

Pese a esta situación, las autoridades destacan que en los últimos años se registra un menor número de casos por año, debido a la detección temprana y a una mayor conciencia de la población al acudir oportunamente a los servicios de salud, indica una nota de prensa del Ministerio de Salud.

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“El comportamiento del hantavirus muestra un incremento cíclico cada cuatro a cinco años, asociados a fenómenos climáticos como El Niño y La Niña, así como a actividades agrícolas”, señaló Héctor Cedeño.

En Panamá el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que dentro de los próximos tres meses las probabilidades de que el fenómeno atmosférico de El Niño se presente es de un 85%.

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Esto traerá consigo una disminución de las lluvias en las regiones ubicadas en la vertiente del océano Pacífico, por lo que las lluvias estarán por debajo de lo normal en gran parte del país, entre un 10% a un 20% menos.

El hantavirus es una enfermedad viral grave transmitida a los humanos por la inhalación de virus contenido en las excretas -orina, heces o saliva- de roedores silvestres.

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Los roedores silvestres se alimentan especialmente de granos. REUTERS/Agustín Marcarian

Entre los principales síntomas se encuentran fiebre, dolor muscular, cefalea y molestias gastrointestinales como dolor abdominal y diarrea.

Las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un centro de atención médica ante la presencia de estos signos.

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El Ministerio de Salud reiteró a la población tomar en cuenta las siguientes medidas de prevención: mantener la higiene y saneamiento básico en el domicilio y en el perímetro, ventilar por al menos 30 minutos antes de ingresar a espacios cerrados por largos períodos, rociar el suelo y las superficies con agua y cloro antes de limpiar, y mantener los alrededores de viviendas y bodegas libres de maleza y desechos.

Además, igualmente se recomienda conservar alimentos y agua de consumo humano y de animales en envases a prueba de roedores, ante signos y síntomas de enfermedad acudir al centro de salud más cercano y recordar no automedicarse.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que a nivel mundial, cada año se registran al menos 10.000 infecciones por hantavirus, aunque la cifra podría superar las 100.000. La mayoría de los casos, según el organismo de Salud, se registran en Asia y Europa.