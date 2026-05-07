Crimen y Justicia

Ataque antisemita en Rosario: enviaron un explosivo a una clínica que pertenece al titular de la DAIA local

Ocurrió este miércoles en el barrio Abasto. Intervino la brigada de explosivos de la Unidad Regional II, que hizo una explosión controlada de la sustancia que llegó a través de una encomienda que no había sido solicitada

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Clínica Pilares del Rosario
La clínica Pilares del Rosario está ubicada en la calle Paraguay al 2000 (foto/Maps)

Un llamativo operativo policial se llevó a cabo en la tarde de este miércoles en una clínica ubicada en el barrio Abasto de Rosario, cuyo responsable es Gabriel Dobkin (50), titular de la DAIA local.

En el centro de rehabilitación generó curiosidad que llegara una encomienda a través del servicio de paquetería Ocasa que no había sido solicitada, por lo que se aviso a la brigada de explosivos de la Unidad Regional II, que detectó que contenía una sustancia extraña que posteriormente fue detonada de manera controlada.

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El procedimiento se realizó en inmediaciones de Paraguay al 2000, donde este martes se recibió una caja que contenía un paquete de Phillips Morris de doce cigarrillos envuelto en una cinta transparente, que pesaba más de lo “normal”. Como no se esperaba ningún envío hoy se convocó a la Policía para que pueda despejar dudas respecto sobre lo que había en el interior.

Los agentes fueron con un perro detector que, en dos oportunidades, marcó que había explosivos en el paquete de cigarrillos. Investigadores confiaron a Infobae que contenía una “sustancia” de la que, por ahora, no se tiene mayores precisiones.

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El paquete que llegó
El paquete que llegó

Dado el contexto, los policías cavaron una fosa en el patio trasero del local y procedieron a ejecutar una detonación controlada de la sustancia. Durante el operativo se perimetró la cuadra con personal de la brigada motorizada y se restringió el flujo de tránsito en la intersección de Paraguay e Ituzaingó.

Durante varias horas, la zona permaneció vallada y con fuerte presencia policial, generando incertidumbre entre familiares que aguardaban ingresar a la clínica en horario de visitas.

Desde la unidad fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación se ordenó la toma de testimonio, relevamiento de cámaras de videovigilancia y pericias.

Clínica Pilares del Rosario
Hubo un fuerte despliegue policial en la zona (Foto/Captura @elTresTV)

El episodio ocurre en un contexto de preocupación por hechos recientes de antisemitismo en el país. Días atrás, la DAIA Rosario había expresado su “más enérgico repudio” por el ataque con una bomba molotov contra un centro comunitario judío en La Plata y reclamó a la Justicia que investigue con celeridad y sancione a los responsables.

“Se trata de una manifestación de odio que, no solo agravia a la comunidad judía, sino que atenta contra los valores fundamentales de convivencia, respeto y democracia. Estos hechos deben ser condenados sin matices y enfrentados con decisión. No alcanza con señalar: es imprescindible actuar”, indicaron desde su cuenta de Instagram @daia_rosario.

Y cerraron: “La impunidad no puede ser una opción. Cada acto de antisemitismo que no se sanciona es un mensaje de tolerancia al odio. Cada respuesta firme del Estado es una señal clara de que la sociedad no está dispuesta a retroceder. Para que estos hechos no se repitan, hace falta decisión, acción y justicia”.


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