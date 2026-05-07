Colombia

En un solo año, uno de cada cinco adolescentes en Colombia que usa internet fue abusado y explotado sexualmente, según estudio

La investigación demostró que cerca de 860.000 niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años en el país fueron víctimas de todo tipo de delitos sexuales

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Las autoridades recordaron que no se debe ignorar cualquier señal en los menores que pueda generar alerta en madres y padres - crédito Camila Díaz / Colprensa
Los adolescentes que son víctimas de violencia sexual en entornos digitales suele recibir imágenes sexuales no solicitadas o ser presionados para enviar contenido sexual - crédito Camila Díaz / Colprensa

La investigación global Disrupting Harm, coordinada por la Oficina de Estrategia y Datos de Unicef-Innocenti, Ecpat International y la Interpol, reveló que en un solo año, cerca de 860.000 niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años en Colombia fueron víctimas de abuso o explotación sexual, delitos que fueron facilitados por la tecnología. Eso quiere decir que uno de cada cinco adolescentes que son usuarios de internet en el país fueron víctimas de estos crímenes.

La investigación incluyó la realización de una encuesta nacional en la que participaron 999 adolescentes. De la totalidad, el 15% recibió imágenes sexuales no solicitadas y el 6% recibió ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos sexuales. Además, el 5% fue presionado para compartir contenido sexual, el 3% fue amenazado con difusión de imágenes íntimas y el 2% denunció extorsión de carácter sexual.

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Sumado a ello, el estudio advierte sobre el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales de niñas, niños y adolescentes, lo que supone un riesgo adicional para los menores de edad que tienen acceso al entorno digital.

Manifestación por abuso sexual a un niño en un colegio de Bogotá
Los menores de edad corren mayores riesgos por el uso de la IA para crear imágenes sexuales con su rostro - crédito @heidy_up/X

La mayoría de los casos reportados ocurrieron por medio de redes sociales, principalmente Facebook, seguido de WhatsApp e Instagram, mientras que un 14% se presentaron en plataformas de videojuegos. El estudio identificó tendencias específicas en Colombia, donde se registró la existencia de una industria de cámaras web y turismo sexual que “prolifera como alternativa laboral en contextos con pocas oportunidades”.

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Sin embargo, la investigación también revela que el abuso no es exclusivo de interacciones virtuales: se documentaron situaciones que combinan el espacio digital y el presencial. Además, los casos involucran a todo tipo de victimarios: el 50% de los abusadores eran conocidos por la víctima –familiares (22%), parejas o personas con intereses románticos (14%) y amistades (14%)–, mientras que el 21% de las agresiones sexuales fueron perpetradas por desconocidos.

“Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades únicas para garantizar los derechos de la infancia y reducir desigualdades, pero también introducen riesgos que deben ser comprendidos y abordados. Este estudio, ambicioso y riguroso, nos muestra que es urgente tomar conciencia e implementar medidas de prevención y protección desde todos los frentes”, aseguró Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia, citada en un comunicado.

Por otro lado, en el estudio quedaron en evidencia diferencias marcadas por género y contexto social entre las víctimas: el 25% de las niñas y adolescentes mujeres encuestadas sufrió alguna de estas formas de violencia, frente a un 17% de niños y adolescentes hombres que pasaron por esas mismas situaciones.

Además, en las zonas rurales se documentó una mayor incidencia de la problemática, con un 29%, frente a los entornos urbanos, donde la incidencia es del 17%. Según la investigación, la desigualdad de género y la pobreza influyen directamente en el riesgo de victimización que corren los menores de edad.

Ahora bien, aunque en Colombia existen canales de denuncia como la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Te Protejo Colombia y el portal ¡A Denunciar! de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, este tipo de crímenes generalmente no son denunciados. El 34% de las víctimas encuestadas en el estudio no informó a nadie sobre los hechos. Las causas principales de este silencio fueron el desconocimiento de los canales, la vergüenza, el miedo al estigma y el escepticismo sobre una respuesta de las autoridades.

La mayoría de los menores de edad víctimas de delitos sexuales en entornos digitales no denuncian - crédito David Zorrakino/Europa Press
La mayoría de los menores de edad víctimas de delitos sexuales en entornos digitales no denuncian - crédito David Zorrakino/Europa Press

Colombia cuenta con importantes recursos para afrontar este problema, entre ellos un sólido marco jurídico y un personal profesional comprometido. Para hacer frente a este desafío se necesitará una inversión sostenida, una mayor rendición de cuentas por parte de las plataformas en línea y esfuerzos coordinados para garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a la protección, la justicia y la recuperación”, indicó Camila Perera Aladro, especialista en investigación de Unicef Innocenti, citada en un comunicado.

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