Oriana Sabatini se fastidió por las preguntas sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca: “Si cobrase un dólar por eso”

La modelo se mostró molesta por las constantes preguntas sobre la llegada de su marido a Boca

Tras su casamiento, y la posterior llegada de su hijo, Oriana Sabatini vive uno de los momentos más plenos de su vida junto a Paulo Dybala. En ese marco, el regreso de la pareja a Argentina parece estar cada vez más cerca y, con él, la posible llegada del futbolista a Boca Juniors. Sin embargo, quien parece no disfrutar esta situación es la modelo, quien constantemente es abordada por preguntas sobre el futuro de su esposo.

“Doy un paso, literalmente, al lugar que voy. Yo le decía: “Si yo tuviese un dólar por cada vez que alguien me dice lo de Boca, yo sería millonaria, te lo juro”, comenzó diciendo Sabatini en diálogo con Filonews. Acto seguido, la joven confesó no saber qué elección haría su esposo respecto a su futuro: “Sí, me lo dicen todo el tiempo y obvio que uno tiene deseos de lo que puede llegar a pasar en el futuro o no, también son un montón de años afuera, míos. Paulo está feliz donde está. La verdad que él siempre logró como hacer su hogar en cada lugar que estuvo. Qué sé yo, ahora todo esto es muy nuevo, ¿viste? Porque dicen: “Bueno, ahora con la bebé”, no sé qué. Es todo muy nuevo”.

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Fue entonces cuando Oriana destacó desconocer cómo se sentiría cambiando su vida y mudándose a otro país: “No sé tampoco si me voy a encontrar mal en un lugar o en otro. A ver, nosotros somos una familia y terminamos estando bien en donde estemos juntos. Y vuelvo a decir, sí, obvio que por ahí tengo preferencias personales, pero al fin y al cabo, lo que más me importa es que él esté feliz, que nosotros estemos felices. No se sabe nunca dónde va a ser eso, porque por ahí, ¿viste?, todo el mundo dice Argentina, pero andá a saber, qué sé yo, por ahí es en otro lugar”.

Para cerrar, la modelo y escritora alentó al periodismo a cuidar a Dybala y no criticar su desempeño para facilitar su llegada: “También si en Argentina, sean buenos, porque ya veo que después viene y los periodistas lo matan, que no sé qué, porque son todas decisiones que hay que tener en cuenta. A ver, es todo parte de, estoy haciendo un chiste, obviamente. Pero bueno, veremos, no sé”.

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La divertida confesión de Oriana Sabatini sobre las preguntas por Boca Juniors

Días atrás, durante su visita al streaming Olga, la joven volvió a ser consultada por este tema. “Tampoco tengo apuro. Yo sé que la carrera de los futbolistas es muy corta. Y entiendo que nuestro trabajo es un poco más flexible en ese sentido”, continuó Sabatini. Así, la cantante y actriz remarcó que su acompañamiento será pleno, luego de la decisión que considere mejor el argentino tras el final de su contrato con la Roma.

En el plano personal, Dybala y Sabatini han vivido meses intensos. La llegada de su primera hija, Gia, luego del matrimonio celebrado en julio de 2024, marcaron un nuevo capítulo en la relación que comenzó en 2018. En este contexto familiar, la actriz ofreció su opinión para despejar cualquier tipo de presión sobre el delantero: “No lo quiero apurar. Creo que al fin y al cabo Paulo va a terminar haciendo lo que su corazón le diga”.

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A poco tiempo de convertirse en mamá primeriza, Oriana Sabatini se sinceró sobre el motivo por el que ella y Paulo Dyabal decidieron no mostrar el rostro de su hija, Gia, y exponerlo en las redes (Instagram)

El inicio de la relación entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala estuvo eclipsado por una serie de coincidencias y gestos que, con el tiempo, se volvieron memorables para ambos. Durante la entrevista en el programa, la cantante recordó entre risas cómo un amigo insistió en facilitarle el número del futbolista para que le escribiera por privado. “Gracias a Dios, la perseverancia de ese amigo que le dijo: ‘Yo te consigo el número y le escribís a WhatsApp’”, relató.

La desconfianza inicial fue inevitable. “Yo no tenía manera de comprobar que era efectivamente Paulo Dybala. Le digo: ‘¿Y cómo sé que sos vos?’”, confesó. Ante la duda, el futbolista le ofreció una prueba: “Te llamo”. Ella, entre sorprendida y cautelosa, se negó, pero recibió un mensaje de voz. Para cerciorarse, Oriana buscó una entrevista del jugador y comparó las voces para confirmar la identidad.

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