"No le mandé un mensaje fuerte y agresivo, como ella dijo. Yo no soy un tipo agresivo como todo el mundo dice o muchos quieren instalar. El mensaje fue: 'Si no sabés respetarlo a papá en vida, no lo llorés cuando no esté porque eso no es respetarlo'. Ya me desligo de mi trabajo y el de mi vieja en la obra: tenés un papá que trabaja en esa obra. Ver esto fue una falta de respeto a mi papá. A mí no me importa si me abuchea mi hermana. Hay cosas que no se hacen", aseguró el director del espectáculo que se lleva a cabo en Mar del Plata.