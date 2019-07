"Voy y cuando entro, la tenía afuera, estaba con el pantalón bajo, un jean azul oscuro y me dice 'vení, chupamela, ¿sabés quién soy yo?'. Después me pone en la cama, me siento y me hace chupársela y me dice 'dale nenita, la vas a pasar bien conmigo, esto queda entre nosotros dos', y yo diciéndole que la señora estaba embarazada de su último hijo. No le importó nada, le decía que 'basta'. Me penetró, hizo todo lo que tenía que hacer", continuó su relato y dijo que luego de eso regresó a su habitación y se bañó: "Me sentía sucia".