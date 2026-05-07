Israel interceptó un dron tras una nueva oleada de ataques de Hezbollah contra sus posiciones fronterizas

Israel interceptó un dron enemigo tras una nueva oleada de ataques de Hezbollah contra sus posiciones fronterizas (JACK GUEZ / AFP / Archivo)

El grupo terrorista Hezbollah afirmó este miércoles que lanzó una serie de ataques contra fuerzas israelíes desplegadas en el sur del Líbano, en una nueva escalada de tensión tras el reciente bombardeo israelí sobre Beirut contra un comandante de la Fuerza Radwan.

Horas después, el Ejército israelí informó que interceptó un “objetivo aéreo sospechoso” que había sido lanzado desde territorio libanés hacia el norte de Israel.

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Según el comunicado difundido por la organización terrorista respaldada por Irán, sus combatientes ejecutaron 17 operaciones dirigidas contra posiciones israelíes en distintas localidades del sur del Líbano.

Hezbollah indicó que utilizó drones y cohetes para atacar concentraciones de soldados y vehículos militares en zonas como Qantara, Biyyada, Taybeh, Naqoura, Rishaf y Aita al-Shaab.

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El grupo también aseguró haber atacado equipamiento militar específico. Entre las acciones mencionadas figura un supuesto impacto con drones contra un transporte blindado de personal en Qaouzah y otro contra un centro de mando recientemente instalado en Qantara.

Hezbollah aseguró haber lanzado 17 ofensivas con drones y cohetes contra tropas israelíes desplegadas en el sur del Líbano (EFE)

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron posteriormente la interceptación de una amenaza aérea procedente del Líbano durante la madrugada de este jueves. El ejército indicó que las sirenas antiaéreas se activaron en las localidades de Manara, Margaliot y Kiryat Shmona debido al riesgo de caída de restos tras la intercepción.

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“El ejército interceptó un objetivo aéreo sospechoso lanzado desde el Líbano hacia territorio israelí”, señaló el comunicado militar. Las autoridades precisaron además que no se reportaron víctimas ni daños materiales tras el incidente.

La nueva ofensiva de Hezbollah se produjo horas después del ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut, el primero sobre la capital libanesa desde la entrada en vigor del alto el fuego del 16 de abril. Israel confirmó que el objetivo de esa operación era el comandante de la Fuerza Radwan, considerada la unidad de élite del grupo terrorista.

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El bombardeo estuvo dirigido contra el área de Dahiyeh, bastión de Hezbollah en las afueras de Beirut. En una declaración conjunta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, señalaron que la ofensiva buscó “eliminar” al jefe de esa estructura armada.

Israel bombardeó Beirut por primera vez desde el alto el fuego y apuntó contra el jefe de la Fuerza Radwan de Hezbollah

“Los operativos de esa unidad eran responsables de disparar contra comunidades israelíes y de dañar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel”, afirmaron ambos funcionarios. También remarcaron que continuarán actuando contra integrantes de Hezbollah involucrados en ataques contra territorio israelí.

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“No hay terrorista con inmunidad. El largo brazo de Israel alcanzará a cada enemigo y asesino”, indicaron Netanyahu y Katz. En la misma línea, insistieron en que el gobierno mantendrá las operaciones necesarias para garantizar la seguridad de las poblaciones del norte del país.

El intercambio de ataques evidencia la fragilidad del cese de hostilidades acordado semanas atrás entre Israel y el Líbano. Aunque la tregua redujo parcialmente la intensidad de los combates, los enfrentamientos en el sur libanés continuaron de forma casi diaria.

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Israel sostiene que Hezbollah sigue utilizando el sur del Líbano como plataforma para lanzar ataques contra comunidades fronterizas israelíes. El grupo respaldado por Teherán, por su parte, mantiene presencia armada activa en varias zonas cercanas a la frontera y rechaza modificar sus posiciones militares.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa

Las alarmas activadas en el norte de Israel durante la madrugada reflejaron el estado de alerta permanente que enfrenta la región desde el inicio de la escalada. Las fuerzas israelíes reforzaron sus sistemas de defensa aérea y mantienen vigilancia constante sobre posibles lanzamientos de drones o proyectiles desde territorio libanés.

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El actual escenario también complica las negociaciones políticas que buscaban consolidar el alto el fuego alcanzado en abril. Entre los principales puntos de conflicto permanecen la presencia militar israelí en sectores del sur del Líbano y la negativa de Hezbollah a desarmarse o aceptar nuevas condiciones de seguridad en la frontera.

(Con información de EFE y AFP)

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