1 de cada 10 colombianos usa la PC del trabajo para ver contenido para adultos: estas son las consecuencias

El 9% de los trabajadores colombianos admite visitar sitios para adultos desde dispositivos corporativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de equipos corporativos para fines personales sigue siendo una práctica extendida en Colombia, con implicaciones directas en la ciberseguridad de las organizaciones.

Un reciente estudio de Kaspersky, firma de ciberseguridad, revela que el 9% de los empleados en el país visita sitios de contenido para adultos desde sus dispositivos de trabajo, una cifra que, aunque muestra una leve disminución frente al 14% registrado en 2018, pone en evidencia la permanencia de hábitos que exponen a las empresas a amenazas informáticas y riesgos reputacionales.

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Persistencia del hábito y subestimación del riesgo

A pesar de que más del 80% de los trabajadores en Colombia reconoce los riesgos asociados al uso indebido de los equipos corporativos, la práctica de acceder a sitios de contenido para adultos desde la oficina no ha desaparecido. Los expertos advierten que el porcentaje real podría ser aún mayor, ya que muchos empleados no admiten este comportamiento en encuestas o utilizan mecanismos para ocultarlo.

El acceso a este tipo de plataformas en dispositivos de trabajo facilita el ingreso de ciberdelincuentes, quienes aprovechan el tráfico elevado de estos sitios para lanzar ataques mediante páginas fraudulentas, malware y aplicaciones falsas. Las consecuencias pueden ser graves: desde el robo de datos sensibles hasta el secuestro de sistemas, pasando por filtraciones de información que afectan la operación y la confianza de clientes y socios.

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Los ciberdelincuentes aprovechan estos hábitos para lanzar ataques y distribuir malware en las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro de mezclar lo personal y lo laboral

El riesgo para las empresas se incrementa cuando los empleados utilizan su correo institucional para registrarse en sitios para adultos o emplean contraseñas débiles y repetidas. Se ha detectado casos en los que credenciales corporativas filtradas en la dark web corresponden a personas que se inscribieron en plataformas de este tipo usando su cuenta de trabajo. Esto facilita a los criminales el acceso a los perfiles de los empleados y la posibilidad de suplantar su identidad, poniendo en peligro la información de la empresa y de otros colaboradores.

El uso de dispositivos y cuentas corporativas para fines personales sigue siendo un desafío de cultura organizacional. Claudio Martinelli, director general para Américas en Kaspersky, señala que “la responsabilidad debe guiar el uso de las herramientas de trabajo. Separar la vida personal de los equipos de oficina blinda a la empresa contra ataques y protege al empleado de amenazas que pueden llegar hasta la extorsión”.

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La exposición a amenazas por el uso indebido de los equipos corporativos puede derivar en costos millonarios por la interrupción de operaciones, gastos de reparación y pérdida de confianza entre clientes y aliados. Los ciberdelincuentes aprovechan cualquier debilidad para infiltrarse en los sistemas y comprometer datos críticos, lo que puede afectar la reputación y la estabilidad financiera de la organización.

Más del 80% de los empleados sabe que estos usos ponen en riesgo la seguridad, pero la práctica persiste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para fortalecer la ciberseguridad

Para enfrentar este reto, los expertos de la organización proponen una serie de medidas enfocadas en la prevención y la construcción de una cultura digital responsable:

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Fortalecer las políticas de uso de recursos corporativos : Prohibir el uso de dispositivos y correos institucionales para actividades personales, incluidos registros en sitios para adultos y redes sociales. Así se reduce la exposición de la identidad corporativa en plataformas externas.

Establecer protocolos estrictos para la protección de cuentas : Definir normas para crear contraseñas robustas, actualizar credenciales periódicamente y activar la autenticación multifactor. Revocar accesos de inmediato cuando un empleado cambia de puesto o deja la empresa.

Monitorear filtraciones en la dark web : Emplear servicios de inteligencia de amenazas que permitan detectar si las credenciales corporativas han sido comprometidas y actuar rápido ante una posible brecha.

Capacitación continua en ciberseguridad : Implementar programas de formación para todos los empleados sobre los riesgos y tácticas criminales más recientes, utilizando plataformas especializadas.

Adoptar soluciones de protección avanzada: Proteger la infraestructura corporativa con herramientas que detecten amenazas emergentes y utilicen inteligencia artificial para anticipar ataques complejos.

Expertos recomiendan fortalecer políticas internas y capacitar al personal para prevenir brechas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia una cultura digital más segura

El estudio advierte que, aunque la conciencia sobre los riesgos ha crecido en los últimos años, todavía existe una brecha entre el conocimiento y los hábitos reales de los empleados. Para las empresas, el desafío no es solo tecnológico, sino también cultural: fomentar la responsabilidad en el uso de los equipos de trabajo es clave para blindar la información y la operación frente a un entorno digital cada vez más riesgoso.