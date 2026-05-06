Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

Colombianos y brasileños se vieron las caras en la fecha tres de este torneo - crédito EFE

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Corinthians de Brasil por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En Infobae Colombia puede seguir todas las novedades de la previa y del minuto a minuto del partido en el estadio Nemesio Camacho El Campin.

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Últimos cinco partidos de Independiente Santa Fe y Corinthians

Independiente Santa Fe:

3 de mayo de 2026 - Copa Libertadores: Santa Fe 3-1 Inter de Bogotá

29 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Platense 2-1 Santa Fe

23 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe

19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 5-0 Cúcuta

15 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Corinthians 2-0 Santa Fe

Corinthians

3 de mayo de 2026 - Brasileirão: Mirassol 2-1 Corinthians

30 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Corinthians 2-0 Peñarol

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26 de abril de 2026 - Brasileirão: Corinthians 1-0 Vasco

21 de abril de 2026 - Copa de Brasil: Barra 0-1 Corinthians

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18 de abril de 2026 - Brasileirão: Vitória 0-0 Corinthians

Probables alineaciones de Santa Fe y Corinthians de Brasil

Santa Fe

Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Ómar Frasica, Luis Palacios, Nahuel Bustos y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

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Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Jesse Lingard y Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz.

Precios de la boletería de Santa Fe vs. Corinthians

El precio y las boletas disponibles para el partido entre Independiente Santa Fe y Corinthians - crédito @santafe_oficial/Instagram

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Equipo arbitral para Santa Fe vs. Corinthians

Juez Central: Kevin Ortega (PER)

Asistente 1: Michael Orue (PER)

Asistente 2: Jesús Sánchez (PER)

4to Árbitro: Jordi Espinoza (PER)

VAR: Carlos Orbe

AVAR: Byron Romero

Kevin Ortega será el encargado de dirigir el Santa Fe vs. Corinthians - crédito Conmebol

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Así fue el último partido entre el Santa Fe y Corinthians en el Neo Química Arena de Sao Pablo

Corinthians ganó 2-0 a Independiente Santa Fe en el pasado encuentro de Copa Libertadores, estos fueron los goles - crédito ESPN

Jugadores de Corinthians de Brasil para el duelo ante Santa Fe

Nómina de Corinthians para enfrentar a Independiente Santa Fe - crédito Corinthians

Hugo Souza

Matheuzinho

Gabriel Paulista

Gustavo Henrique

Matheus Bidu

Raniele

André

Breno Bidon

Rodrigo Garro

Jesse Lingard

Yuri Alberto

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Posibles formaciones de Santa Fe y Corinthians

Santa Fe

Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Ómar Frasica, Luis Palacios, Yeicar Perlaza; Hugo Rodallega.

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DT.: Pablo Repetto.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidú; Breno Bidon, André Luiz, Raniele, Rodrigo Garro; Yuri Alberto y Jesse Lingard.

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DT.: Fernando Diniz.

Convocados de Santa Fe para enfrentar a Corinthians

Estos son los convocados del León para afrontar la fecha 4 de la Libertadores ante Corinthians en El Campín - crédito Independiente Santa Fe/Facebook

Arqueros

Andrés Mosquera Marmolejo

Weimar Asprilla

Defensas

Helibelton Palacios

Emanuel Olivera

Juan Sebastián Quintero

Iván Scarpeta

Víctor Moreno

Jeison Angulo

Christian Mafla

Jhon Meléndez

Volantes

Daniel Torres

Jhojan Torres

Kilian Toscano

Luis Palacios

Ómar Fernández

Alexis Zapata

Yílmar Velásquez

Yeicar Perlaza

Delanteros

Jader Obrián

Edwin Mosquera

Martín Palacios

Nahuel Bustos

Hugo Rodallega

Director técnico: Pablo Repetto.

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Así va la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores

El “León” quiere comer brasileño para seguir vivo a nivel internacional

Platense vs Santa Fe Foto: FOTOBAIRES Copa Conmebol Libertadores

Este miércoles, el Estadio El Campín será escenario de un compromiso determinante: Santa Fe recibe a Corinthians por la cuarta jornada de la Copa Libertadores. El equipo bogotano llega con la obligación de ganar para no quedar prácticamente eliminado, mientras que el conjunto brasileño podría sellar su clasificación a la siguiente fase si consigue los tres puntos. En el duelo de ida, disputado en Brasil, el ‘Timao’ se impuso 2-0.

Santa Fe, con la presión de sumar de a tres

El cuadro Cardenal ocupa el último lugar del grupo con apenas una unidad, por lo que necesita una victoria para seguir con opciones. En su más reciente presentación por Libertadores, cayó 2-0 ante Platense en Buenos Aires. Sin embargo, llega con algo de confianza tras avanzar en el torneo local luego de vencer a Internacional de Bogotá.

En cuanto al equipo, el técnico Pablo Repetto confirmó que no contará con el delantero uruguayo Franco Fagúndez, quien presenta una lesión muscular en el isquiotibial derecho. El resto de la nómina se mantendría, aunque Nahuel Bustos podría aparecer como titular ante las bajas recientes.

Corinthians, entre el buen momento internacional y las dudas en liga

El equipo brasileño lidera el grupo con puntaje perfecto (9 unidades) y está a un paso de asegurar su presencia en los octavos de final. En su último partido por Libertadores, venció 2-0 a Peñarol. No obstante, su realidad en el Brasileirao contrasta, ya que lucha por no descender y viene de perder 2-1 frente a Mirassol.

El entrenador Fernando Diniz habló sobre la planificación del equipo: aseguró que deben tomar la mejor decisión para el juego del miércoles sin perder de vista el compromiso del fin de semana, cuando enfrentarán a São Paulo en el clásico.

Para este partido, Corinthians tampoco contará con su figura Memphis Depay, quien sigue en recuperación por una molestia muscular. El equipo llegó a Colombia el lunes en la noche y ya realizó trabajos en la sede de la Federación.