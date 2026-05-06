Santa Fe vs. Corinthians de Brasil EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Campin

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Corinthians de Brasil por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
En Infobae Colombia puede seguir todas las novedades de la previa y del minuto a minuto del partido en el estadio Nemesio Camacho El Campin.
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Últimos cinco partidos de Independiente Santa Fe y Corinthians
Independiente Santa Fe:
- 3 de mayo de 2026 - Copa Libertadores: Santa Fe 3-1 Inter de Bogotá
- 29 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Platense 2-1 Santa Fe
- 23 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto 1-2 Santa Fe
- 19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 5-0 Cúcuta
- 15 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Corinthians 2-0 Santa Fe
Corinthians
3 de mayo de 2026 - Brasileirão: Mirassol 2-1 Corinthians
30 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Corinthians 2-0 Peñarol
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26 de abril de 2026 - Brasileirão: Corinthians 1-0 Vasco
21 de abril de 2026 - Copa de Brasil: Barra 0-1 Corinthians
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18 de abril de 2026 - Brasileirão: Vitória 0-0 Corinthians
Probables alineaciones de Santa Fe y Corinthians de Brasil
Santa Fe
Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Ómar Frasica, Luis Palacios, Nahuel Bustos y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
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Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Jesse Lingard y Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz.
Precios de la boletería de Santa Fe vs. Corinthians
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Equipo arbitral para Santa Fe vs. Corinthians
- Juez Central: Kevin Ortega (PER)
- Asistente 1: Michael Orue (PER)
- Asistente 2: Jesús Sánchez (PER)
- 4to Árbitro: Jordi Espinoza (PER)
- VAR: Carlos Orbe
- AVAR: Byron Romero
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Así fue el último partido entre el Santa Fe y Corinthians en el Neo Química Arena de Sao Pablo
Jugadores de Corinthians de Brasil para el duelo ante Santa Fe
- Hugo Souza
- Matheuzinho
- Gabriel Paulista
- Gustavo Henrique
- Matheus Bidu
- Raniele
- André
- Breno Bidon
- Rodrigo Garro
- Jesse Lingard
- Yuri Alberto
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Posibles formaciones de Santa Fe y Corinthians
Santa Fe
Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Ómar Frasica, Luis Palacios, Yeicar Perlaza; Hugo Rodallega.
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DT.: Pablo Repetto.
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidú; Breno Bidon, André Luiz, Raniele, Rodrigo Garro; Yuri Alberto y Jesse Lingard.
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DT.: Fernando Diniz.
Convocados de Santa Fe para enfrentar a Corinthians
Arqueros
- Andrés Mosquera Marmolejo
- Weimar Asprilla
Defensas
- Helibelton Palacios
- Emanuel Olivera
- Juan Sebastián Quintero
- Iván Scarpeta
- Víctor Moreno
- Jeison Angulo
- Christian Mafla
- Jhon Meléndez
Volantes
- Daniel Torres
- Jhojan Torres
- Kilian Toscano
- Luis Palacios
- Ómar Fernández
- Alexis Zapata
- Yílmar Velásquez
- Yeicar Perlaza
Delanteros
- Jader Obrián
- Edwin Mosquera
- Martín Palacios
- Nahuel Bustos
- Hugo Rodallega
Director técnico: Pablo Repetto.
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Así va la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores
El “León” quiere comer brasileño para seguir vivo a nivel internacional
Este miércoles, el Estadio El Campín será escenario de un compromiso determinante: Santa Fe recibe a Corinthians por la cuarta jornada de la Copa Libertadores. El equipo bogotano llega con la obligación de ganar para no quedar prácticamente eliminado, mientras que el conjunto brasileño podría sellar su clasificación a la siguiente fase si consigue los tres puntos. En el duelo de ida, disputado en Brasil, el ‘Timao’ se impuso 2-0.
Santa Fe, con la presión de sumar de a tres
El cuadro Cardenal ocupa el último lugar del grupo con apenas una unidad, por lo que necesita una victoria para seguir con opciones. En su más reciente presentación por Libertadores, cayó 2-0 ante Platense en Buenos Aires. Sin embargo, llega con algo de confianza tras avanzar en el torneo local luego de vencer a Internacional de Bogotá.
En cuanto al equipo, el técnico Pablo Repetto confirmó que no contará con el delantero uruguayo Franco Fagúndez, quien presenta una lesión muscular en el isquiotibial derecho. El resto de la nómina se mantendría, aunque Nahuel Bustos podría aparecer como titular ante las bajas recientes.
Corinthians, entre el buen momento internacional y las dudas en liga
El equipo brasileño lidera el grupo con puntaje perfecto (9 unidades) y está a un paso de asegurar su presencia en los octavos de final. En su último partido por Libertadores, venció 2-0 a Peñarol. No obstante, su realidad en el Brasileirao contrasta, ya que lucha por no descender y viene de perder 2-1 frente a Mirassol.
El entrenador Fernando Diniz habló sobre la planificación del equipo: aseguró que deben tomar la mejor decisión para el juego del miércoles sin perder de vista el compromiso del fin de semana, cuando enfrentarán a São Paulo en el clásico.
Para este partido, Corinthians tampoco contará con su figura Memphis Depay, quien sigue en recuperación por una molestia muscular. El equipo llegó a Colombia el lunes en la noche y ya realizó trabajos en la sede de la Federación.
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