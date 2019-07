De todas maneras, todavía no se sabe si Santiago Bal volverá a la casa de Barbieri o será alojado en un centro de rehabilitación para que pueda pararse por su propios medios y volver a caminar porque no tiene fuerza. "Yo estoy sola con él a la noche y no puedo agarrarlo", dijo con voz quebrada la mujer incondicional que sigue de cerca la salud de Bal.