Germán Martínez: “Sabíamos que Adorni estaba más sucio que una papa”

Martínez propone la renuncia inmediata del jefe de Gabinete Adorni como única salida política para recuperar la confianza y resolver la crisis institucional

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, sostuvo en Infobae al Regreso que la crisis del oficialismo se explica por la falta de confianza en el jefe de Gabinete Manuel Adorni, impulsando la posibilidad de una nueva interpelación y una moción de censura en la Cámara de Diputados.

En una charla con Infobae en Vivo, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Germán Martínez describió el escenario político que atraviesa el Congreso, y señaló que el oficialismo enfrenta una crisis de confianza inédita.

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El rol de Adorni y la crisis de confianza en el gobierno

El jefe del bloque opositor detalló que la interpelación parlamentaria sobre Adorni responde a una desconfianza transversal tanto en la oposición como entre los propios funcionarios del oficialismo.

“El jefe de Gabinete es el único funcionario político con responsabilidad ante el Congreso. Para avanzar en una moción de censura y su desplazamiento, alcanza con la mayoría absoluta de cualquiera de las dos cámaras”, explicó Martínez, precisando que se requieren “129 y 37” votos respectivamente en Diputados y Senado.

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Martínez propone la renuncia inmediata del jefe de Gabinete Adorni como única salida política para recuperar la confianza y resolver la crisis institucional (Infobae en Vivo)

Martínez remarcó que la situación de Adorni trasciende cuestiones judiciales: “El problema que estaba teniendo el jefe de Gabinete era un problema de confianza”. Recordó que la oposición presentó un pedido de interpelación el 11 de marzo, tras conocerse las controversias sobre sus bienes y viajes, y sostuvo: “Sabíamos que Adorni estaba más sucio que una papa”.

Consultado sobre la demora en la reacción de referentes oficialistas, Martínez apuntó a Patricia Bullrich: “¿Es la misma Bullrich que estuvo callada durante 50 días? ¿Es la presidenta del bloque en el Senado que salió a bancar a Adorni?”.

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Para el diputado, la dinámica política argentina impide muchas veces que los partidos critiquen a sus propios integrantes: “El verticalismo político argentino hace que muchas veces los espacios políticos no cuestionan a sus integrantes”.

Los mecanismos institucionales y el bloqueo parlamentario

Martínez explicó la arquitectura institucional que habilita la interpelación y la moción de censura: “En la Constitución del 94 se incorpora la figura del jefe de Gabinete como válvula de escape ante situaciones de inestabilidad”. Sin embargo, reconoció que la oposición no logra los votos necesarios para sesionar: “Para sesionar necesitamos 129. Mientras algunos vinculamos el tema Adorni a cuestiones de gestión, otros diputados preguntaban por el cordón cuneta de tal barrio”.

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La denuncia contra Adorni fue motivada por controversias sobre bienes y viajes, acentuando el clima de sospecha y crisis en el Congreso nacional

A la pregunta sobre quiénes obstaculizan el avance de la moción, Martínez evitó señalar bloques específicos: “No soy botón”, aunque subrayó que su espacio habló del tema “como tenía que hablar en su tiempo”. Insistió en que la crisis de confianza se potencia por la situación económica y social: “Los recortes en educación y salud, la industria pyme y el empleo retroalimentan la gravedad de la denuncia de corrupción”.

El diputado consideró que la única salida política es la renuncia inmediata de Adorni: “Pedir la renuncia. Listo, terminó”. Sin embargo, advirtió: “No, pero va a tener chance de reconstruir confianza después. Cuanto más tarde (Milei) en pedirle la renuncia a su jefe de Gabinete, peor”.

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Peronismo, autocrítica y futuro político

Durante la conversación, Martínez reflexionó sobre el rol del peronismo y las figuras de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa en la estrategia hacia 2027. “Cristina es un capital político indudable: fue dos veces presidenta y una vez vicepresidenta”, afirmó, y defendió que el espacio debe aprovechar sus liderazgos en el diseño de la estrategia futura.

Martínez relaciona la crisis institucional con los recortes en educación y salud, afectando gravemente la confianza social y la estabilidad política (Infobae en Vivo)

Sobre el presente del bloque y la relación con el oficialismo, Martínez valoró el diálogo institucional con el presidente de la Cámara, Martín Menem, aunque sostuvo: “No me gusta cómo lleva la Cámara y las críticas se lo digo en todos los lugares que puedo”. Admitió cordialidad en el trato, pero marcó diferencias de fondo: “La democracia funciona porque estos espacios tengan un reconocimiento mutuo y no le impida al otro ser lo que es”.

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El diputado concluyó que la política debe recuperar la confianza social desde el contacto directo: “Tenemos que estar hablando con cada argentino y argentina que en algún momento perdió la confianza en nosotros y que tenemos la obligación de intentar recuperarla”.

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