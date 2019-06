Pero la propuesta del director Juan Carlos Rubio para hacer la comedia 100 metros cuadrados junto a María Valenzuela cambió sus planes: "Los horarios son una locura, pero me parecía interesante el desafío de salir de mi zona de confort. Tenía pánico, decía: 'Voy a ser un horror, no me voy a poder acordar de la letra, no me va a gustar y después qué hago…' Pero al final me decidí y dije: 'Voy a probar'".