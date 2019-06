"Fue gracias al trabajo en equipo que llegamos a hacer un producto, que para mí fue lindo", cerró la actriz sobre su primera experiencia en una tira, intentando separar las cosas para que los conflictos que tuvo el actor, no opaquen el recuerdo: "Simona fue una locura, una montaña rusa que me hizo dar cuenta de lo que amo estar en este medio, me hizo estar acá, estoy muy agradecida fue un gran año".