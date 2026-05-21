¿Por qué detuvieron a Omar Chávez en Culiacán? Esto es lo que se sabe

(@equis727/Instagram)

Omar Chávez, hijo del excampeón mundial Julio César Chávez, terminó detenido este miércoles 20 de mayo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa. No fue un operativo en la vía pública lo que lo llevó ahí: fue una audiencia judicial a la que él mismo acudió.

El arresto quedó consignado en el Registro Nacional de Detenciones a las 8:53 horas. La policía procesal del juzgado lo entregó a elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes lo trasladaron de inmediato al penal. Aunque inicialmente se desconocía por qué, las razones de su detención comenzaron a filtrarse horas después.

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De acuerdo con fuentes como Línea Directa, Los Noticieristas y el periodista Luis Chaparro, el boxeador fue asegurado en la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral, zona centro, en Aguaruto, por el delito de violencia familiar y lesiones, tras presuntamente agredir a su pareja sentimental.

(RND/captura de pantalla)

De acuerdo con fuentes consultados por Los Noticieristas, la siguiente audiencia está fijada para el lunes 25 de mayo, cuando el juez determinará si permanece en prisión o puede continuar su proceso en libertad.

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El boxeador acumuló desacatos antes de ser detenido en los juzgados

La razón de que Chávez terminara en prisión preventiva, según las fuentes consultadas por Línea Directa, es que no era la primera vez que se le citaba.

Por haber evadido constantemente los citatorios previos del juez de control para desahogar la denuncia en su contra, llevó a la autoridad judicial a modificar las medidas cautelares y ordenar su reclusión inmediata.

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De acuerdo con Excélsior, el expediente por violencia familiar se había integrado semanas atrás. La denuncia señala que hubo una presunta agresión física y verbal contra su pareja sentimental, sin que se sepa más al respecto.

MÉXICO, D.F., 16ABRIL2008.- El boxeador Julio Cesar Chavez abraza a su hijo Omar Chavez durante una conferencia de prensa anunciar la proxima pelea de Julio Cesar Chavez Jr. que se realizara en Juriquilla Queretaro el proximo 26 de Abril. FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Tras su ingreso al penal, en redes sociales comenzó a circular una imagen del pugilista sentado al interior de la penitenciaría, esposado.

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Ningún miembro de la familia Chávez ha emitido declaración pública al respecto. El propio Omar publicó historias en su cuenta de Instagram la mañana del miércoles, horas antes de ser detenido.

El contexto familiar: adicciones, rehabilitación y el caso de Chávez Jr.

El arresto de Omar ocurre en un momento de turbulencia para la familia. En noviembre pasado, su padre Julio César Chávez reveló públicamente que el boxeador había recaído en el consumo de sustancias. “Omar tenía un mes muy bien entrenando en Culiacán. Pero es obsesivo y compulsivo al juego, tiene ese problema, y aparte estaba tomando las pastillas que estaba tomando Julio”, dijo el excampeón. Tras esa declaración, Omar fue internado en una clínica de rehabilitación en Tijuana.

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En enero de 2025, Omar encendió otra polémica al acusar públicamente a Myriam Escobar, esposa de su padre, de amenazarlo de muerte y de interferir en su vida a través del excampeón. “La mujer de mi papá me ha hecho la vida imposible, y yo ya estoy cansado de eso. Siempre se mete en mi vida por medio de mi papá, me ha amenazado de muerte y yo ya estoy harto de eso, yo ya no quiero saber nada de eso”, declaró el boxeador. Julio César Chávez respondió que su hijo estaba molesto y por eso “decía muchas pendejadas”.

El boxeador Sinaloense Omar César Chávez y el Boxeador tapatío Ramón Álvarez posan en el cara a cara durante la ceremonia de pesaje, previo a la pelea de exhibición de la cartelera de la función boxística Tributo a los Reyes, realizado en la explanada de la Plaza de la Liberación y frente al teatro Degollado.

En diciembre pasado, el boxeador conocido como El Businessman anunció una pelea de exhibición junto con su hermano Julio César Chávez Jr., que finalmente no se concretó. Días después publicó en Instagram un versículo del Salmo 23: “Jehova es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno”.

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El hermano mayor, Chávez Jr., enfrenta por su parte cargos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesta participación en actividades de delincuencia organizada y tráfico de armas, presuntamente vinculadas a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

En julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó su deportación y lo señaló como integrante del cártel.

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El informe oficial del Departamento de Seguridad Nacional detalla que el 2 de abril de 2024, Chávez Jr. solicitó la residencia permanente legal en Estados Unidos. La solicitud se basaba en su matrimonio conFrida Muro, vinculada al Cártel de Sinaloa a través de una relación previa con un hijo fallecido de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En diciembre pasado, Chávez Jr. acudió a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora.