—Me preguntaron si me gustaría participar, pero no recibí ninguna propuesta formal. Mi respuesta es que me parece algo divertido porque a mí me encanta bailar, además del trabajo de producción que hay, el hecho de tener un coach, un partenaire… Es como una escuela, un disfrute, más allá del lado B, que es un reality. No sé cómo sería, pero no lo descarto. Tendría que analizarlo en el momento y en ese contexto.