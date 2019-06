El ex Simona a través de su abogado Fernadno Burlando argumentó que no podía venir a la Argentina por cuestiones de salud, aunque el letrado ayer dijo que en las próximas semanas volaría a Buenos Aires. Además, dijo que no podía someterse a una audiencia a través de una videoconferencia ya que estaba estresado. Raquel Hermida, abogada de Co, en diálogo con Teleshow invalidó el certificado médico presentado por el actor y aseguró que además él mintió cuando fijó domicilio en San Pablo. También pidió la nulidad de la denuncia.