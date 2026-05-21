Paolita Suárez reaparece en redes sociales tras accidente y cuenta cómo sobrevivió al choque automovilístico

La creadora de contenido desmintió los rumores sobre su estado de ebriedad y agradeció a una vecina que la trasladó al hospital. (Facebook Paola Suárez)

Paolita Suárez rompió el silencio tras el accidente automovilístico que sufrió y, desde su casa, confirmó que salió del hospital horas antes de hablar públicamente: moretones, rasguños, dolor en cuello y costillas son las secuelas físicas que enfrenta tras estrellarse con un camión al perder el control del volante.

La influencer relató que el choque ocurrió al dar una vuelta cuando regresaba de cenar tacos en las inmediaciones del lugar del accidente. “Doy vuelta, pierdo como el control del volante y me estampé con el camión”, dijo. Aclaró que ni ella ni su acompañante iban en estado de ebriedad, como circuló en redes sociales.

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“Sentía que se me salía el alma”, describió la influencer sobre el impacto

El cinturón de seguridad evitó consecuencias mayores, aunque le presionó el abdomen en una zona operada previamente. (@LaWendyGuevara)

El cinturón de seguridad le salvó la vida, aunque también le provocó una de las molestias más fuertes. Suárez se había operado previamente una luxación de costillas, y el cinturón le presionó el abdomen con fuerza durante el golpe. “Sentía que se me salía el alma. Empecé a sangrar de la nariz”, relató. Una vecina del lugar la trasladó al hospital ante la imposibilidad de moverse por el dolor, mientras su amigo se quedó en el sitio a esperar a las autoridades de tránsito.

Al regresar a sus redes sociales, Suárez encontró mensajes de fans y grupos de seguidores que la daban por muerta. “La gente me empezó a mandar muchos mensajes. Me decían que ya no estaba en este mundo”, contó entre risas nerviosas. Agregó que algunas personas publicaron mensajes de condolencias antes de conocer su estado real, lo que la perturbó.

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Con el alta médica reciente y todavía con dolor, la influencer habló por primera vez del choque en que se estampó contra un camión al perder el control del volante. (Foto: RS)

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, el conductor Lalo Carrillo le recordó que este no es el primer incidente grave que enfrenta: hace tiempo protagonizó un episodio viral al caer desde un balcón. Ante esa reflexión, Suárez se quebró emocionalmente. “Le doy muchas gracias a Dios de las oportunidades que tengo”, dijo entre sollozos.

Al momento de la entrevista, la integrante de Las Perdidas se encontraba en reposo domiciliario con medicación para el dolor. Tanto ella como su acompañante llevaban el cinturón puesto, lo que evitó consecuencias mayores. “Gracias a Dios no hubo un atropellado, porque no me sentiría bien”, señaló.

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Suárez también retomó sus redes sociales y para tranquilizar a sus seguidores, realizó una transmisión en vivo: “Hola, comadres. Solo para avisarles que estoy bien. Voy saliendo del hospital, en la noche les voy a hacer un en vivo”, escribió la influencer en una publicación.