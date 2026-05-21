Uno por uno, cómo votó cada diputado el recorte al subsidio del gas natural en las Zonas Frías

El Gobierno nacional consiguió la media sanción del proyecto que modifica la composición de Zonas Frías tras lograr el apoyo de gobernadores. A cambio, habrá compensaciones energéticas para el norte del país

Sesión en Diputados - 20 de mayo
El oficialismo logró reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa que modificaría la composición de las Zonas Frías (Fotografía: RSFotos)

Tras intensas negociaciones con los gobernadores, la Cámara de Diputados le dio media sanción al recorte de subsidios al gas natural por Zonas Frías, una medida que permitirá un ahorro fiscal cercano a $300 mil millones. El proyecto, que modifica cuáles son las regiones que pueden acceder a la subvención estatal, fue aprobado por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Infobae, las discusiones con las provincias se extendieron durante toda la tarde, y algunos diputados mantuvieron en reserva su decisión hasta último momento. Desde el oficialismo explicaron que los mandatarios provinciales solicitaron múltiples garantías para sus distritos antes de definir su acompañamiento.

Producto del tira y afloje, el acuerdo incluyó una “compensación” para provincias del norte a través de subsidios a la energía eléctrica. Las potenciales beneficiadas serían Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. No obstante, los mandatarios provinciales exigieron seguridades para evitar incumplimientos futuros por parte del Poder Ejecutivo.

De ser aprobada, la iniciativa limitaría la bonificación de hasta el 50% en la tarifa de gas a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Además, quedarían excluidas las provincias que se habían sumado en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En esa modificación previa, impulsada por el diputado Máximo Kirchner, el universo de beneficiarios había pasado de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas.

Con el cambio aprobado, según la Secretaría de Energía, se prevé un ahorro fiscal de $272.099 millones, y quedarán fuera del régimen 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Pese a las críticas, el oficialismo aseguró que “ninguna persona que la necesite perderá la ayuda estatal”, ya que los hogares con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) podrán inscribirse en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al igual que quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), ex combatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Por último, el proyecto también contemplará que las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal que sufrieron el congelamiento de tarifas en años recientes puedan utilizar el crédito fiscal generado para saldar deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA). No obstante, será requisito que desistan de presentar reclamos judiciales o administrativos vinculados.

Quiénes votaron a favor

  • Aguero, Guillermo Cesar (UCR - Chaco).
  • Ajmechet, Sabrina (La Libertad Avanza - CABA).
  • Almena, Carlos Alberto (La Libertad Avanza - San Luis).
  • Almiron, Lisandro (La Libertad Avanza - Corrientes).
  • Andreussi, Barbara (La Libertad Avanza - Jujuy).
  • Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Arabia, Damian (La Libertad Avanza - CABA).
  • Ardohain, Martin (PRO - La Pampa).
  • Arrieta, Lourdes Micaela (Provincias Unidas - Mendoza).
  • Arrua, Alberto (Innovación Federal - Misiones).
  • Avico, Belén (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Ávila, Jorge Antonio (Provincias Unidas - Chubut).
  • Basualdo, Atilio (La Libertad Avanza - Formosa).
  • Becerra, Monica (La Libertad Avanza - San Luis).
  • Benedit, Beltran (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
  • Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Bianchetti, Emmanuel (PRO - Misiones).
  • Bongiovanni, Alejandro (La Libertad Avanza - Santa Fe).
  • Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Brizuela, Adrian (La Libertad Avanza - Catamarca).
  • Bruno, Eliana (La Libertad Avanza - Salta).
  • Campero, Mariano (La Libertad Avanza - Tucumán).
  • Capozzi, Sergio Eduardo (Provincias Unidas - Río Negro).
  • Carrancio, Alejandro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Castelnuovo, Giselle (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Chiconi, Abel (La Libertad Avanza - San Juan).
  • Cipolini, Gerardo (UCR - Chaco).
  • Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza - Mendoza).
  • De Andreis, Fernando (PRO - CABA).
  • De Sensi, Maria Florencia (PRO - Buenos Aires).
  • Diez, Romina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
  • Emma, Nicolas (La Libertad Avanza - CABA).
  • Falcone, Eduardo (MID - Buenos Aires).
  • Fargosi, Alejandro (La Libertad Avanza - CABA).
  • Fernández, Elia Marina (Independencia - Tucumán).
  • Fernández Molero, Daiana (PRO - CABA).
  • Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza - CABA).
  • Figliuolo, Sergio (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Finocchiaro, Alejandro (PRO - Buenos Aires).
  • Flores, Maria Gabriela (La Libertad Avanza - Salta).
  • Fregonese, Alicia (PRO - Entre Ríos).
  • Frías, Maira (La Libertad Avanza - Chubut).
  • Gallardo, Maria Virginia (La Libertad Avanza - Corrientes).
  • García, Álvaro (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • García, Carlos (La Libertad Avanza - Chaco).
  • Garrido, Jose Luis (Por Santa Cruz).
  • Giampieri, Antonela (PRO - CABA).
  • Giudici, Silvana (La Libertad Avanza - CABA).
  • Goitia, Rosario (La Libertad Avanza - Chaco).
  • Gonzales, Alfredo (La Libertad Avanza - Jujuy).
  • Gonzalez, Alvaro (PRO - CABA).
  • Gonzalez, Diogenes Ignacio (UCR - Corrientes).
  • Gonzalez, Gerardo Gustavo (Innovación Federal - Formosa).
  • Gonzalez Estevarena, Maria Luisa (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Gruber, Maura (La Libertad Avanza - Misiones).
  • Guzmán, Jairo (La Libertad Avanza - Santa Cruz).
  • Hartfield, Diego (La Libertad Avanza - Misiones).
  • Herrera Ahuad, Oscar A. (Innovación Federal - Misiones).
  • Holzman, Patricia (La Libertad Avanza - CABA).
  • Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza - Tucumán).
  • Humenuk, Gladys (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Ibáñez, María Cecilia (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Jaime Quiroga, Carlos Gustavo (Producción Y Trabajo - San Juan).
  • Laumann, Andres Ariel (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
  • Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Leone, Andres (La Libertad Avanza - CABA).
  • Llano, Mercedes (La Libertad Avanza - Mendoza).
  • Lluch, Enrique (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Longo, Johanna Sabrina (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Martínez, Álvaro (La Libertad Avanza - Mendoza).
  • Massot, Nicolas (Encuentro Federal - Buenos Aires).
  • Maureira, Karina (La Neuquinidad - Neuquén).
  • Mayoraz, Nicolas (La Libertad Avanza - Santa Fe).
  • Medina, Gladys (Independencia - Tucumán).
  • Metral Asensio, Julieta (La Libertad Avanza - Mendoza).
  • Molinuevo, Soledad (La Libertad Avanza - Tucumán).
  • Mondaca, Soledad (La Libertad Avanza - Neuquén).
  • Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Montenegro, Juan Pablo (La Libertad Avanza - Santa Fe).
  • Morchio, Francisco (La Libertad Avanza - Entre Ríos).
  • Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza - Salta).
  • Muñoz, Gabriela Luciana (La Libertad Avanza - Neuquén).
  • Nieri, Lisandro (UCR - Mendoza).
  • Niveyro, Miriam (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Noguera, Javier (Independencia - Tucumán).
  • Ojeda, Joaquín (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Outes, Pablo (Innovación Federal - Salta).
  • Pareja, Sebastián (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Patiño Brizuela, Marcos (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Pauli, Santiago (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
  • Pellegrini, Agustín (La Libertad Avanza - Santa Fe).
  • Pellici, Federico Agustín (La Libertad Avanza - Tucumán).
  • Peluc, Jose (La Libertad Avanza - San Juan).
  • Petri, Luis (La Libertad Avanza - Mendoza).
  • Petrovich, Maria Lorena (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Picat, Luis Albino (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Picon Martinez, Nancy Viviana (Producción Y Trabajo - San Juan).
  • Ponce, Maria Celeste (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Quintar, Manuel (La Libertad Avanza - Jujuy).
  • Ravera, Valentina (La Libertad Avanza - Santa Fe).
  • Ravier, Adrian (La Libertad Avanza - La Pampa).
  • Razzini, Veronica (La Libertad Avanza - Santa Fe).
  • Reichardt, Karen (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Riesco, Gaston (La Libertad Avanza - Neuquén).
  • Ritondo, Cristian A. (PRO - Buenos Aires).
  • Roca, Gonzalo (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Rodríguez, Miguel (La Libertad Avanza - Tierra del Fuego).
  • Rodríguez Machado, Laura Elena (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Ruiz, Yamila (Innovación Federal - Misiones).
  • Sánchez Wrba, Javier (PRO - Buenos Aires).
  • Santillan Juarez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Santurio, Santiago (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Schneider, Dario (UCR - Entre Ríos).
  • Soldano, Laura (La Libertad Avanza - Córdoba).
  • Tomassoni, Yamile (La Libertad Avanza - Santa Fe).
  • Torres, Ruben Dario (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Tortoriello, Aníbal (La Libertad Avanza - Río Negro).
  • Tournier, Jose Federico (La Libertad Avanza - Corrientes).
  • Treffinger, Cesar (La Libertad Avanza - Chubut).
  • Urien, Hernan (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Vancsik, Daniel (Innovación Federal - Misiones).
  • Vásquez, Patricia (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Vega, Yolanda (Innovación Federal - Salta).
  • Vera, Andrea Fernanda (La Libertad Avanza - Buenos Aires).
  • Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Mendoza).
  • Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza - Río Negro).
  • Visconti, Gino (La Libertad Avanza - La Rioja).
  • Yeza, Martin (PRO - Buenos Aires).
  • Zago, Oscar (MID - CABA).
  • Zapata, Carlos Raul (La Libertad Avanza - Salta).
  • Zigaran, Maria Ines (Provincias Unidas - Jujuy).

Quiénes votaron en contra

  • Aguirre, Hilda (Unión por la Patria - La Rioja).
  • Ali, Ernesto “Pipi” (Unión por la Patria - San Luis).
  • Alvarez, Claudio (Innovación Federal - San Luis).
  • Andino, Cristian (Unión por la Patria - San Juan).
  • Andrade, Javier (Unión por la Patria - CABA).
  • Araujo Hernández, Jorge Neri (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
  • Aveiro, Martín (Unión por la Patria - Mendoza).
  • Banfi, Karina (Adelante Buenos Aires).
  • Barbur, Marcelo (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
  • Basterra, Luis Eugenio (Unión por la Patria - Formosa).
  • Basualdo, Carolina (Provincias Unidas - Córdoba).
  • Biella, Bernardo (Innovación Federal - Salta).
  • Bordet, Gustavo (Unión por la Patria - Entre Ríos).
  • Borgatta, Alejandrina (Unión por la Patria - Santa Fe).
  • Bregman, Myriam (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - CABA).
  • Brugge, Juan Fernando (Provincias Unidas - Córdoba).
  • Cafiero, Santiago (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Campitelli, Celia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
  • Campo, Julieta Marisol (Unión por la Patria - Chaco).
  • Campora, Lucia (Unión por la Patria - CABA).
  • Carignano, Florencia (Unión por la Patria - Santa Fe).
  • Casas, Sergio Guillermo (Unión por la Patria - La Rioja).
  • Castagneto, Carlos Daniel (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Chica, Jorge (Unión por la Patria - San Juan).
  • Cisneros, Carlos (Unión por la Patria - Tucumán).
  • De La Rosa, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa).
  • De La Sota, Natalia (Defendamos Córdoba).
  • Del Caño, Nicolás (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
  • Del Pla, Romina (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
  • Díaz, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Dolce, Sergio (Unión por la Patria - Chaco).
  • Estevez, Gabriela Beatriz (Unión por la Patria - Córdoba).
  • Farias, Pablo (Provincias Unidas - Santa Fe).
  • Félix, Emir (Unión por la Patria - Mendoza).
  • Fernández, Jorge (Primero San Luis).
  • Ferran, Abelardo (Unión por la Patria - La Pampa).
  • Freites, Andrea (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
  • Galmarini, Sebastián (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • García, María Teresa (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • García Aresca, Ignacio (Provincias Unidas - Córdoba).
  • Giuliano, Diego A. (Unión por la Patria - Santa Fe).
  • Glinski, Jose (Unión por la Patria - Chubut).
  • Gómez, José (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
  • Grabois, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Gutiérrez, Carlos (Provincias Unidas - Córdoba).
  • Hadad, Raúl (Unión por la Patria - Corrientes).
  • Hagman, Itai (Unión por la Patria - CABA).
  • Ianni, Ana María (Unión por la Patria - Santa Cruz).
  • Juliano, Pablo (Provincias Unidas - Buenos Aires).
  • Lanesan Sancho, Moira (Unión por la Patria - Santa Cruz).
  • Leiva, Aldo (Unión por la Patria - Chaco).
  • López, Jimena (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • López Pasquali, Cecilia (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
  • Luque, Juan Pablo (Unión por la Patria - Chubut).
  • Mango, Marcelo (Unión por la Patria - Río Negro).
  • Manrique, Mario (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Marclay, Marianela (Unión por la Patria - Entre Ríos).
  • Marin, Varinia Lis (Unión por la Patria - La Pampa).
  • Marino, Juan (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Martínez, German Pedro (Unión por la Patria - Santa Fe).
  • Michel, Guillermo (Unión por la Patria - Entre Ríos).
  • Miño, Fernanda (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Molina, Juan Carlos (Unión por la Patria - Santa Cruz).
  • Molle, Matías (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Monzón, Roxana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Moreau, Cecilia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Moyano, Hugo Antonio (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Mukdise, Jorge (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
  • Neder, Estela Mary (Unión por la Patria - Santiago del Estero).
  • Olmos, Kelly (Unión por la Patria - CABA).
  • Osuna, Blanca Inés (Unión por la Patria - Entre Ríos).
  • Palazzo, Sergio Omar (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Palladino, Claudia María (Unión por la Patria - Catamarca).
  • Parola, Maria Graciela (Unión por la Patria - Formosa).
  • Paulon, Esteban (Provincias Unidas - Santa Fe).
  • Pedrali, Gabriela (Unión por la Patria - La Rioja).
  • Penacca, Paula Andrea (Unión por la Patria - CABA).
  • Pietragalla Corti, Horacio (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Pitrola, Nestor (PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad - Buenos Aires).
  • Pokoik, Lorena (Unión por la Patria - CABA).
  • Potenza, Luciana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Propato, Agustina Lucrecia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Rauschenberger, Ariel (Unión por la Patria - La Pampa).
  • Roberto, Santiago Luis (Unión por la Patria - CABA).
  • Rossi, Agustin Oscar (Unión por la Patria - Santa Fe).
  • Salzmann, Marina Dorotea (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Sand, Nancy (Unión por la Patria - Corrientes).
  • Scaglia, Gisela (Provincias Unidas - Santa Fe).
  • Selva, Sabrina (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Serquis, Adriana Cristina (Unión por la Patria - Río Negro).
  • Siley, Vanesa Raquel (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Strada, Julia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Taiana, Jorge (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Tailhade, Rodolfo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Tepp, Caren (Unión por la Patria - Santa Fe).
  • Tita, Paulo Agustín (Unión por la Patria - Tierra del Fuego).
  • Todero, Pablo (Unión por la Patria - Neuquén).
  • Torres, Alejandra (Provincias Unidas - Córdoba).
  • Trotta, Nicolas Alfredo (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Valdes, Eduardo Felix (Unión por la Patria - CABA).
  • Velázquez, M. Elena (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Volnovich, Luana (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Yedlin, Pablo Raul (Unión por la Patria - Tucumán).
  • Zaracho, Natalia (Unión por la Patria - Buenos Aires).
  • Zulli, Christian Alejandro (Unión por la Patria - Corrientes).

Las abstenciones

  • Ávila, Fernanda (Elijo Catamarca).
  • Ferraro, Maximiliano (Coalición Cívica por la Ciudad de Buenos Aires).
  • Monguillot, Fernando (Elijo Catamarca).
  • Noblega, Sebastián (Elijo Catamarca).

