Pese a acusaciones de EEUU, no existe solicitud de desafuero contra el senador Enrique Inzunza

Enrique Inzunza ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados confirmó este miércoles 20 de mayo que no existe ninguna solicitud formal para retirar el fuero constitucional al senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez, acusado por el gobierno de Estados Unidos de mantener presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La confirmación llega cuando el legislador sinaloense acumula 21 días de ausencia en sesiones del Congreso de la Unión desde que Washington anunció los cargos en su contra el pasado 29 de abril de 2026.

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“Tampoco hay ninguna solicitud hasta estos momentos para retirar el fuero constitucional al senador Inzunza de Sinaloa. En estos momentos no ha llegado nada. Me han preguntado algunos medios y nosotros todavía no tenemos ninguna solicitud y desde luego que esa sí es competencia del pleno, de la sección instructora, inmediatamente procederíamos”, declaró Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, en un breve encuentro con reporteros.

La Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados aseguró que no existe ninguna solicitud formal de desafuero contra el senador morenista Enrique Inzunza, pese a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos. (X/@Isa_Uribe)

Flores precisó que la secretaría general de la Cámara de Diputados es quien turnaría el oficio a la subcomisión correspondiente, pero que dicho órgano ni siquiera está instalado.

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¿De qué se le acusa a Enrique Inzunza?

Enrique Inzunza Cázarez enfrenta cargos formales en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para la importación de narcóticos y posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos.

Quedó incluido en el expediente S9 23 Cr. 180 junto al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno y las policías de esa entidad.

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Según el expediente, Inzunza Cázarez habría acompañado a Rocha Moya en una reunión con Los Chapitos tras la elección de junio de 2021, cuando era secretario general del gobierno estatal. En ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Inzunza asumió su cargo como senador en activo por Sinaloa en agosto de 2024.

Foto: X/@InzunzaCazarez

El senador ha negado reiteradamente las acusaciones en su contra. Argumenta que son falsas y que las demostrará desde su curul, razón por la que descartó solicitar licencia. A diferencia de Rocha Moya, quien sí pidió licencia al cargo, Inzunza conserva su escaño y su fuero constitucional.

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Inzunza ausente en tres sesiones desde el 29 de abril

Pese a que el funcionario asegura no temer y seguir en el país, ha tenido ya varias ausencias desde el anuncio de los cargos en EEUU.

La primera ausencia del senador se registró el mismo 29 de abril, en la sesión de la Comisión Permanente, el día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación en su contra. El 6 de mayo publicó en redes sociales que no asistiría para evitar lo que describió como “un espectáculo de la oposición”. El 13 de mayo, el senador Alejandro Murat acudió como su suplente.

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Desde entonces, Inzunza no ha sido visto públicamente y en redes ha afirmado que permanece en Sinaloa y que no ha tenido contacto con autoridades de Estados Unidos.

Monreal lo respalda; dentro de Morena ya hay distancia

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, salió en respaldo del legislador sinaloense este miércoles. Consultado sobre su posible asistencia a la sesión extraordinaria prevista para este jueves 21 de mayo, en la que se discutirá la reforma que aplaza la elección judicial a 2028, Monreal fue directo.

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El senador no ha sido visto públicamente desde el día que se dieron a conocer los señalamientos.

“Él es muy responsable, seguramente estará aquí”, dijo Monreal. “Yo creo que él va a actuar con responsabilidad y seguramente va a estar aquí. Es lo que creo”, reiteró a los medios.

El coordinador también subrayó que en México se aplican las leyes nacionales y no las determinaciones de otros países, en referencia indirecta a los cargos formulados por Washington. “En México, se aplican las leyes que creamos nosotros”, sostuvo, al remarcar que los acuerdos internacionales, incluido el de extradición, deben respetarse dentro del marco de la soberanía nacional.

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Su par Ignacio Mier evitó pronunciarse sobre el caso, “por respeto” a la presencia de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y la consejera jurídica de la Presidencia Luisa María Alcalde en el acto donde fue entregada la iniciativa presidencial al Poder Judicial.

Pese al respaldo de Monreal, dentro de Morena ya hay señales de distancia política con el legislador sinaloense. La hoy dirigente de Morena, Ariadna Montiel, descartó públicamente que Inzunza pueda competir en las elecciones de 2027, en una señal de que el partido toma precauciones ante el peso de las acusaciones estadounidenses, aunque sin pronunciarse sobre su situación judicial.

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